Апогея достигла борьба за вторую из двух путевок в турнир претендентов на мировую шахматную корону, которые разыгрываются через серию Гран-при. Во вторник в Иерусалиме начинается прямой стык между уроженцем Брянска Яном Непомнящим и французом Максимом Вашье-Лагравом.

Ранее в число восьми участников турнира претендентов, который состоится 15 марта - 5 апреля будущего года в Екатеринбурге, уже отобрался наш Александр Грищук. Он в серии Гран-при, состоящей из четырех этапов, гарантировал себе как минимум второе место. Еще одно специальное приглашение ("уайлд кард") на соревнования в столице Урала зарезервировано за Россией как за страной-организатором.

Непомнящий имеет хороший шанс стать третьим нашим участником турнира претендентов, победитель которого в итоге сразится за корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Сейчас идет последний этап Гран-при-2019 в Иерусалиме, за второе место в окончательной таблице зачетных очков конкурируют россиянин (пока 12 баллов) и Вашье-Лаграв (16). Вчера оба выиграли свои четвертьфинальные противостояния по нокаут-системе - у американца филиппинского происхождения Уэсли Со (2,5:1,5) и нашего Дмитрия Андрейкина (2,5:1,5) соответственно.

Теперь, чтобы опередить француза, Непомнящему надо выиграть у него в очной встрече полуфинала (17-19 декабря), а затем добиться победы во всем иерусалимском турнире.