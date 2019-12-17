В Кремле оценили развитие ситуации с российскими СМИ на Украине

Ситуация вокруг работы российских журналистов на Украине может измениться после слов украинского президента Владимира Зеленского, надеются в Кремле.

"Мы отфиксировали слова президента Украины, сказанные на пресс-конференции, - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков​​​. - И мы были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов".

Сейчас она не соответствует международным стандартам и нормам ОБСЕ, представители российских СМИ лишены возможности работать на Украине даже временно. В отличие от России, где у зарубежных и отечественных СМИ равные права.

"Мы надеемся, что все-таки постепенные изменения произойдут, и российские каналы, которые захотят действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность", - заметил Песков.