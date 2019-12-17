В Кремле пока не подтвердили планы саммита с Турцией в феврале

Лидеры России и Турции встретятся в январе в Турции для запуска "Турецкого потока". Других контактов и визитов друг к другу у Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не запланировано. Об этом рассказали в Кремле.

"Пока нет в графике президента", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления МИД Турции, что в феврале 2020 года может пройти российско-турецкий саммит.

Визит, приуроченный к старту "Турецкого потока", в начале января, станет хорошей возможностью, чтобы обсудить все актуальные вопросы. "Каких-либо других визитов и контактов в настоящий момент не запланировано, хотя они могут появляться в графике весьма оперативно", - заявил Песков.