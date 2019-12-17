В ЛНР раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации власти

Законопроект об изменениях в конституцию Украины о децентрализации власти, внесенный президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду, идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

По его словам, согласно достигнутым ранее договоренностям, в основу конституционной реформы Украины должна лечь реальная децентрализация власти, в которой закрепляется особый статус Донбасса, согласованный с представителями республик. А законопроект, внесенный Зеленским, не содержит положений о наделении республик Донбасса особым статусом.

Кроме того, в документе, поступившем на утверждение в парламент, нет понятия "район", но при этом введены представители президента - префекты, которые наделены полномочиями приостановления действия любых актов, принятых местными советами. Это оставляет Киевской власти возможность для маневра и последующего лишения региона прав, предусмотренных особым статусом.

Мирошниченко особо отметил, что фактически речь идет об узурпации власти. Под видом децентрализации Зеленский пытается "добиться максимальной унитарности государства". "Любые попытки навязать нам переходные положения в духе экс-президента Петра Порошенко заранее обречены на провал", - заключил председатель парламента ЛНР.