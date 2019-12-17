В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между "Газпромом" и "Нафтогазом"

"Считаю, что хорошо идут (переговоры). Идет интенсивный диалог между компаниями", - сказал он о переговорах, очередной раунд которых прошел 13 декабря. Однако дату новой встречи замминистра затруднился назвать.

Тема поставок и транзита российского газа поднималась во время встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. На ней российский лидер предложил Украине 25% скидку на газ при условии "честной совместной работы".

Заключению нового контракта сильно мешают судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Российская сторона неоднократно предлагала аннулировать взаимные претензии и выражала готовность начать прямые поставки газа на Украину по сниженным ценам.