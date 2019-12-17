В Пярну откажутся от новогодних фейерверков из-за животных

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Управа эстонского курортного города Пярну решила отказаться от новогоднего фейерверка. Об этом сообщает местное издание Parnu Postimees.
Как заявил мэр Пярну Ромек Козенкраниус, вместо фейерверка управа украсит улицы световыми декорациями, в том числе поставит светофоры в виде елочек.
Отмена фейерверка, по словам градоначальника, позволит не пугать животных и некоторых людей, которые боятся грохота. Кроме того, на такой шаг муниципалитет идет из соображений экономии. "В новогоднюю ночь при наступлении 2019 года мы за восемь минут выпустили ракет на 4 тысячи евро", - отметил Козенкраниус.
"Лучше мы сделаем на центральный площади в новогоднюю ночь безалкогольный тоник из елки, чем будем пугать животных", - добавил мэр.