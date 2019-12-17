В Пярну откажутся от новогодних фейерверков из-за животных

Управа эстонского курортного города Пярну решила отказаться от новогоднего фейерверка. Об этом сообщает местное издание Parnu Postimees.

Как заявил мэр Пярну Ромек Козенкраниус, вместо фейерверка управа украсит улицы световыми декорациями, в том числе поставит светофоры в виде елочек.

Отмена фейерверка, по словам градоначальника, позволит не пугать животных и некоторых людей, которые боятся грохота. Кроме того, на такой шаг муниципалитет идет из соображений экономии. "В новогоднюю ночь при наступлении 2019 года мы за восемь минут выпустили ракет на 4 тысячи евро", - отметил Козенкраниус.

"Лучше мы сделаем на центральный площади в новогоднюю ночь безалкогольный тоник из елки, чем будем пугать животных", - добавил мэр.