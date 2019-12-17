В премьер-лиге не считают, что имиджу российского футбола нанесен урон

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал результаты клубов из России в европейских футбольных турнирах.

Напомним, "Зенит" и "Локомотив" завершили выступление в Лиге чемпионов, заняв последние места в своих группах, такой же результат у ЦСКА в Лиге Европы. "Краснодар" же стал третьим и тоже завершил европейскую кампанию. Впервые за 18 лет ни один клуб из России не вышел в европейскую футбольную весну.

- Кто-то говорил о деградации нашего футбола. Нет ничего такого. Таблица показывает, что наверняка до последнего тура не будут определены все участники еврокубков и команды, которые вылетают. Мои коллеги из зарубежных лиг говорят, что нигде не видели такой плотности. У нас очень конкурентная среда внутри лиги и интересный чемпионат, - сказал Сергей Прядкин корреспонденту rg.ru.

Президент лиги называет отсутствие команд в весенней стадии еврокубков "минусом".

- Не хочу сказать, что это урон для имиджа лиги, но негатив есть. Не думаю, что со стороны клубов была безответственность или не было старания. Есть объективные причины. Без воли без, борьбы наши команды не сдавали свои матчи. У меня есть надежда, что следующий сезон будет удачным и мы успешно представим страну в еврокубковых турнирах.