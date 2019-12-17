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17.12.2019 17:42
Рубрика: Спорт

В премьер-лиге рассказали, как изменится российский футбол

Текст: Артем Локалов
Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что футбольный чемпионат ждут реформы.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

- Прежде всего, должен сказать, что вопрос о переходе чемпионата с системы "осень - весна" на "весна - очень" не поднимался. При этом у меня, как у главы комитета профессионального футбола, есть задание от РФС рассмотреть варианты реформирования чемпионата России, - сказал президент премьер-лиги.

Футбольные власти высказались о протесте фанатов

Директор по маркетингу лиги Евгений Савин сообщил, что рассмотрены варианты расширения лиги до 18 команд и варианты с плей-офф.

Не исключено, что изменения произойдут еще до чемпионата мира в Катаре, который состоится в ноябре и декабре 2022 года. Хотя наиболее вероятно, что все же после ЧМ-2022.

- Реформа - а она направлена на увеличение количества игровых дней - точно будет, - сказал Сергей Прядкин.

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