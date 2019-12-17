В России выросло количество исследуемых в продуктах антибиотиков

Роспотребнадзор в этом году стал проверять продукты на большее количество видов антибиотиков, - сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова главы ведомства Анны Поповой.

В прошлом году продукты проверялись только на 46 препаратов, а в этом их количество расширили до 95.

"Это позволило повысить выявляемость противомикробных препаратов и превышение их допустимого уровня в пищевой продукции", - сказала Попова на конференции по вопросам анализа риска и безопасности пищевой продукции и устойчивости к противомикробным препаратам.

По ее словам, за последние 15 лет, по данным ВОЗ, рост потребления антибиотиков в мире составил 65%. Это связано с нерегулируемым потреблением препаратов в социально-слабых странах.

"Устойчивость к противомикробным препаратам представляет опасность не только для человека, но и для животных, в организм человека антибиотики попадают вместе с продуктами животноводства. В первую очередь, сегодня в животноводстве используется, по мнению экспертов, до 80% всех антибиотиков, производимых на планете",- подчеркнула Попова.