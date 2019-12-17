В Сети появились первые отзывы на новые "Звездные войны"

После состоявшейся накануне премьеры девятого фильма саги "Звездные войны: Скайуокер. Восход" в Сети появились отзывы первых зрителей.

Так, обозреватель The Hollywood Reporter Райан Паркет заметил, что это "удивительное кино", которое снял режиссер Джей Джей Абрамс, понравится хейтерам предыдущего фильма "Звездные войны: Последние джедаи", который вышел на экраны в конце 2017 года.

Зрители отмечали, что эта картина - ближе всех к оригинальной трилогии. "Скайуокер. Восход" возвращает нас к лучшим детским воспоминаниям о "Звездных войнах", - написал в Twitter критик Энтони Брезникан.

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах". С ним согласилась журналистка Гре Дрейк: "Вот это я называю настоящим концом истории!"

Многие зрители остались довольны фильмом. Впрочем, они отмечали, что некоторые моменты им не понравились. По словам критика Кристиана Харлоффа, некоторые эпизоды были в фильме лишними, однако они не испортили общее впечатление о картине, которая стала настоящим приключением со световыми мечами.

На премьерном показе присутствовал режиссер и ведущие актеры: Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Адам Драйвер и Оскар Айзек.

Напомним, первый фильм Джорджа Лукаса "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" вышел на экраны в 1977 году. Премьера "Скайуокер. Восход" состоится в России 19 декабря.