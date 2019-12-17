Новости

В Кирове полицейский пожаловался на избиение со стороны жены 11:22
Экс-президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор 11:19
В Магаданской области изъяли 2,5 тонны браконьерской икры на 60 млн 11:17
В Ленобласти госпитализировали детей из семьи с оружейным арсеналом 11:11
В Кирове автомобиль с двумя женщинами рухнул с путепровода на рельсы 11:11
В Системе быстрых платежей появится возможность бесконтактной оплаты 11:07
Сотрудники газовой службы задержаны по делу о взрыве под Белгородом 11:01
Дешевле Solaris. Hyundai показал дизайн седана Aura 11:00
Пугачева отказалась выступать на "новогодних огоньках" 10:57
В России перед Новым годом в два раза вырос спрос на домашних крыс 10:37
Изготовлена первая партия САУ "Коалиция" 10:35
Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 10:24
Видео: На Ямале детей во время эвакуации вывели на улицу без курток 10:20
На Ямале запретят продавать зажигалки подросткам 10:17
Ученые из Карелии разработали программу 3D-моделирования месторождений 10:08
В НАТО обеспокоились активностью российских подлодок в Мировом океане 10:08
Самая быстрая Kia: Stinger для России получил новые опции 10:00
Вице-губернатор Иркутской области подал в отставку 09:54
В Кузбассе два человека насмерть отравились угарным газом 09:51
Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки 09:40
Как омичи с яхты "Сибирь" подружились с бразильскими докерами 09:37
Итальянскую футбольную серию А раскритиковали за плакат с обезьянами 09:29
На Урале в стриптиз-клубе задержали липового начальника ОБЭП 09:26
"Локомотив" намерен приобрести защитника "Спортинга" 09:17
В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализировали с отравлением 09:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
17.12.2019 11:07
Рубрика: Экономика

В Системе быстрых платежей появится возможность бесконтактной оплаты

Текст: Сергей Тихонов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Механизм бесконтактной оплаты в Системе быстрых платежей (СБП) сейчас обсуждается в расчетно-клиринговом центре Национальной системе платежных карт (НСПК), сообщают РИА Новости.

Бесконтактная технология допускает оплату товаров и услуг, когда смартфон прикладывается к платежному устройству и по bluetooth. Она применяется для оплаты со смартфонов в приложениях Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, а также для бесконтактной оплаты банковскими картами.

Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года

ЦБ РФ запустил систему быстрых платежей в январе 2019 года. С ее помощью можно переводить деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.

"СБП допускает возможность передачи информации для совершения платежа (платежная ссылка) от магазина плательщику любым удобным способом: с помощью считывания QR-кода камерой смартфона, через нажатие кнопки на сайте, а также через интерфейс NFC или bluetooth. Ряд банков и ритейлеров уже проявили интерес к такому способу совершения платежа", - заявили в НСПК.

Сроки внедрения этого способа платежей пока обсуждаются.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Россия и Сирия начали совместные учения в Средиземном море
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Шеф Пентагона обсудит с Турцией угрозы закрытия авиабазы Инджирлик
Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР
Российский мультфильм попал в шорт-лист "Оскара"