В Системе быстрых платежей появится возможность бесконтактной оплаты

Механизм бесконтактной оплаты в Системе быстрых платежей (СБП) сейчас обсуждается в расчетно-клиринговом центре Национальной системе платежных карт (НСПК), сообщают РИА Новости.

Бесконтактная технология допускает оплату товаров и услуг, когда смартфон прикладывается к платежному устройству и по bluetooth. Она применяется для оплаты со смартфонов в приложениях Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, а также для бесконтактной оплаты банковскими картами.

ЦБ РФ запустил систему быстрых платежей в январе 2019 года. С ее помощью можно переводить деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.

"СБП допускает возможность передачи информации для совершения платежа (платежная ссылка) от магазина плательщику любым удобным способом: с помощью считывания QR-кода камерой смартфона, через нажатие кнопки на сайте, а также через интерфейс NFC или bluetooth. Ряд банков и ритейлеров уже проявили интерес к такому способу совершения платежа", - заявили в НСПК.

Сроки внедрения этого способа платежей пока обсуждаются.