Верховный суд РФ запретил чиновникам судиться с гражданами за их жалобы

Верховный суд РФ принял замечательное решение - он запретил чиновникам сводить счеты с гражданами, если те решат пожаловаться на действия столоначальников. Причем обижаться чиновникам на граждан оказывается нельзя даже в том случае, если эти жалобы не подтвердились.

Ситуация стандартна - жалоб на чиновника в вышестоящие, надзирающие, или правоохранительные структуры не просто много, а очень много. Больших и мелких начальников, кому жалобы людей не нравятся, тоже немало. Тех чиновников, кто после заявлений граждан решил свести с ними счеты, хватает. Это решение Верховного суда - для них.

Вывод Верховного суда РФ, после изучения одного конкретного спора, звучит так - официальная жалоба гражданина - это не клевета. И хотя такое решение принято по конкретному делу, разъяснения Верховного суда показывают, что эти нормы вполне применимы к другим подобным случаям.

Суть спора в следующем. Управляющая компания пошла в суд с иском к жильцу дома о защите деловой репутации. Коммунальщики в иске написали, что ответчик обратился к губернатору края и в прокуратуру края с заявлением, в котором "содержались не соответствующие действительности сведения, порочащие деловую репутацию" истца. Истец просил суд признать информацию, то есть текст жалобы, порочащей деловую репутацию.

И обязать жильца развесить извинения на стендах домов, а им прислать письмо с опровержением.

Районный суд в иске управляющей компании отказал. Апелляция отказ отменила. Она приняла новое решение - признала не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца "распространенные ответчиком сведения о деятельности управляющей компании". Суд также обязал гражданина разместить информацию об опровержении данных сведений на стендах многоквартирных домов и направить истцу письменные извинения.

Понятно, что человек с этим решением не согласился и пошел дальше и выше. Верховный суд отменил определение суда апелляционной инстанции и велел дело пересмотреть.

Суд объяснил, что главный документ для таких исков - Конституция. Она каждому гарантирует свободу мысли и слова.

Если человек обращается в госорганы с заявлением, но эти сведения проверкой не подтверждаются, то это реализация гражданином конституционного права на обращение в органы

Статья 33 Основного закона страны закрепляет право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в госорганы и органы местного самоуправления.

Верховный суд разъяснил, что по Гражданскому кодексу (статья 152) гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения.

Был специальный пленум Верховного суда (от 24 февраля 2005 г. N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц"). Там сказано, что в такой ситуации суды должны обеспечить "равновесие между правом граждан на защиту чести, достоинства, а также деловой репутации, с одной стороны, и иными гарантированными Конституцией правами и свободами - свободой мысли, слова, массовой информации... и правом на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, с другой.

Этот пленум разъяснил - в случае, когда гражданин обращается в государственные органы и органы местного самоуправления с заявлением, в котором приводит какие-то сведения, но эти сведения проверкой не подтверждаются, то это обстоятельство не может служить основанием для привлечения человека к гражданско-правовой ответственности. Потому, что в этом случае имела место реализация гражданином конституционного права на обращение в органы, которые обязаны проверять поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действительности порочащих сведений.

Такие требования могут быть удовлетворены лишь в случае, если при рассмотрении дела суд установит, что обращение в органы было сделано только для того, чтобы причинить вред. А это уже злоупотребление правом.

В нашем случае факта злоупотребления ответчиком правом на свободу слова и свободу обращения в государственные органы суд апелляционной инстанции не установил, равно как не установил и того, что целью обращения ответчика к губернатору края и в местную прокуратуру являлось не устранение нарушений и недостатков, а причинение вреда непосредственно управляющей компании.