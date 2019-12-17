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17.12.2019 14:17
Рубрика: Власть

Володин поговорит со спикером ПАСЕ об отношениях между мужчинами и женщинами

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об одной их тем предстоящей встречи со спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. Та хочет обсудить сексизм в политике, а глава нижней палаты собрался поставить в пример здоровые отношения между мужчинами и женщинами в РФ.

Встреча с председателем ПАСЕ состоится сегодня в Москве.

Фото: AP Photo/Michael Sohn
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Спикер ГД поднял эту тему на пленарном заседании Госдумы, рассказав о том, что хочет обсудить Паскье.

Он привел в пример российских депутатов разного пола, которые перед "пленаркой" тепло приветствуют друг друга и оказывают друг другу знаки внимания.

Возможно, Володин упомянет этот пример в разговоре с Паскье, чтобы "в европейском парламенте мужчины-депутаты больше обращали внимание на женщин, а не на мужчин".

Отношения депутатов в ГД "носят настолько теплый характер, что говорить о сексизме в политике, наверное, для нас просто не представляется возможным", подчеркнул глава нижней палаты.

Он также отметил, что политические права в России женщины получили в 1918 году. В Швейцарии же, заявил Володин, это произошло значительно позже - в 60-е или 70-е годы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал не трогать эти темы, так как в ответ можно получить обвинения в разделении людей по половому признаку.

Фото: duma.gov.ru
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- Если вы будете кланяться женщинам, открывать им двери, помогать что-то поднести, вас немедленно обвинят, что вы издеваетесь над женщиной, - язвительно заметил Жириновский.

Вячеслав Володин подчеркнул, что российским политикам нельзя отступать от традиционных семейный ценностей, уходя от разговора о них. "Мы наоборот, их должны защитить и, может быть, поправить представителей европейских государств", - подчеркнул он.

- Семья, ценности, мать, женщина - это то, что нас отличает от них, - добавил Володин. - Это, если хотите, наша идентичность. Пускай они с ней считаются и мирятся, а иначе мы потеряем себя.

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