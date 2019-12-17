Володин рассказал главе ПАСЕ, кто тянет ассамблею в прошлое

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в Москве с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Обсуждался широкий спектр тем - от защиты семей до помех для работы ассамблеи. Собеседники согласились на тему важности диалога в рамках общего европейского дома, а также сошлись во мнениях на тему важности сохранения исторической памяти.

Напомним, что ПАСЕ полностью восстановила российскую делегацию в правах после затишья в отношениях. Это произошло, несмотря на противодействие Украины, Грузии и ряда других стран. И Паскье сыграла большую роль в этом процессе. В октябре Володин посетил Страсбург, где встретился с руководителей ПАСЕ, а теперь глава ассамблеи нанесла ответный визит.

Глава нижней палаты провел для гостьи небольшую экскурсию по зданию Госдумы, показал зал пленарных заседаний и пресс-центр. "Пул очень профессиональный, это нас держит в тонусе", - познакомил Володин собеседницу с журналистами. "Вся журналистика должна быть независимой", - согласилась Лилиан Мори Паскье.

Ее разговор с Володиным продолжался более двух часов. В частности, спикер ГД рассказал собеседнице о новом законопроекте на тему профилактики семейно-бытового насилия, по которому сейчас идет острая дискуссия.

Он также подчеркнул важность плюрализма мнений - это актуально не только для российского парламента, но и для европейского.

- Разная позиция, разные подходы и разные взгляды делают нас сильнее, - уверен Вячеслав Володин. - Нам крайне важно, чтобы каждый имел возможность самореализации, высказывать свою точку зрения.

В Госдуме считают, что и ПАСЕ должна быть местом для дискуссии, отметил глава нижней палаты. При этом различие традиций и культур наших стран не должно мешать "в рамках нашего европейского дома" обсуждать все накопившиеся темы открыто, подчеркнул он.

- Основы парламентаризма как раз обязывают нас к диалогу, - считает Володин.

Он отметил вклад собеседницы в создание возможности дискутировать в рамках ассамблеи.

- Важно, что вы, возглавляя ПАСЕ, сделали все для того, чтобы делегации всех стран имели возможность высказывать свою точку зрения, - заявил Володин.

Председатель ПАСЕ согласилась с тем, что многообразие точек зрения важно.

Сошлись собеседники и в вопросе важности сохранения уважения к исторической памяти. Вячеслав Володин попросил Паскье взять этот вопрос на контроль.

- Речь идет об исторической памяти, о наших солдатах, офицерах, которые погибли, защищая мир от "коричневой чумы", - пояснил он. - Они сегодня себя защитить не могут. Мы должны сделать все для того, чтобы их память жила и чтобы их не растоптали как в прямом смысле, так и в переносном.

Глава нижней палаты напомнил об актах вандализма, когда памятники и могилы разрушают. "Это недопустимо. В этом вопросе мы будем последовательны и непримиримы", - подчеркнул он.

Председатель ПАСЕ согласилась с ним, отметив, что предложение Володина находит положительный отклик в других европейских странах.

- В свете того, что осуществляются нападки на историю, особенно важно внимательно следить за тем, как преподается история во всех государствах-членах Совета Европы, - заявила она, - следить за тем, чтобы история, которая преподается, соответствовала реальности.

Парламентарий также призвала не допускать того, чтобы менялась интерпретация фактов истории в пользу каких-то групп. "Эта та крупица, которую мы можем сделать, чтобы почтить память и отдать дань уважения тем людям, которые погибли, защищая нас и дали нам свободу", - заключила она.

Паскье также поделилась радостью, что Россия снова обрела свое место в ПАСЕ и российские парламентарии участвуют в ее работе с докладами. "Нам удалось воссоздать пространство для диалога для того, чтобы мы вместе могли двигаться вперед", - заявила она.

По ее словам, в рамках ПАСЕ есть сторонники диалога, а не огульных обвинений и отказа от него.

- Мы никогда не поступимся важными для нас ценностями и нашим суверенитетом, - подчеркнул председатель ГД. Он напомнил о проблеме ущемления по языковому принципу в ряде стран. В России, отметил он, не раз обращали внимание на ситуацию в Балтийских странах, на Украине, но мониторинговые группы Европа туда не направляет. "Никто не выезжает и оценок не дает", - подчеркнул Володин.

"Никто не обсуждал то, что те же крымские татары раньше не имели права на свой язык", - добавил он.

"В ПАСЕ есть представители ряда стран, которые, мне кажется, настроены на то, чтобы всех тянуть в прошлое", - заявил председатель ГД. Среди этих стран он назвал страны Прибалтики, Польшу, Грузию и Украину.

"Они хотят жить за счет кого-то, а не сами строить свою экономику и обеспечивать сами себя. Украина хочет жить за счет транзита российского газа, Грузия - за счет поставок в Россию своего вина", - считает Володин.

Он напомнил о провокациях в Грузии, которые произошли во время участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. "В зал ворвались националисты и начали кричать, что русские захватили их парламент. Началась потасовка, потом митинги. И наша делегация практически была под угрозой. Мы смогли их эвакуировать. Но приглашение было от руководства Грузии", - сказал он.

Должны быть принесены хотя бы элементарные извинения, считает Володин.

Паскье в свою очередь выразила надежду на то, что отношения между Россией и Грузией вернутся в мирное русло.

В завершение встречи Вячеслав Володин пригласил собеседницу посетить Россию и в следующем году.