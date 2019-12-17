Вышел трейлер второго сезона романтично-маньячного сериала "Ты"

Второй сезон триллера про обаятельного маньяка и торговца книгами Джо Голдберга "Ты" (You) обзавелся трейлером.

В основе - второй же роман серии от Кэролайн Кепсес, в котором Джо, понаделав всякого, перебирается из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, меняет имя и, посвежев таким образом, в стремлении начать с чистого листа присматривается к новой девушке… очень некстати встретив свою бывшую. Что тут же осложняет дело.

Релиз - уже 26 декабря!

Наш отзыв на чудесный первый сезон шоу - здесь.