Захарова отметила применение силы полицией на митинге в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила реакцию украинских сил правопорядка на митинг возле здания Верховной Рады. Она отметила, что, разгоняя протестующих, представители Нацгвардии валили на землю уже убегавших участников акции, избивали дубинками.

"Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? - написала она в своем Facebook. - Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти "соблюдать пропорциональность" при разгоне протестующих?"

Напомним, что во вторник 17 декабря в Киеве прошел митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель​​​. Акция была разогнана полицией: митингующие разбирали брусчатку и кидались в правоохранителей, а те использовали дубинки и слезоточивый газ.