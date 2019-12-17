Законопроект о льготах в Арктике внесут в Госдуму в начале 2020 года

Законопроект о преференциях в Арктике будет внесен в Госдуму в первом квартале следующего года.

Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев на заседании президиума Госкомиссии по развитию Арктики.

"Одной из основных задач является выполнение поручения по увеличению перевозок грузов по СМП в объеме 80 млн тонн до 2024 года. Для этого мы должны прежде всего создать сбалансированную систему преференций, - заявил он. - Проект закона подготовлен, согласован в правительстве и должен быть внесен в Государственную Думу РФ в первом квартале 2020 года".

По словам вице-премьера, система преференций будет предусматривать налоговые льготы по пяти группам проектов. "Это проекты на континентальном шельфе, производство СПГ и газохимии, новые нефтяные месторождения в Восточной Арктике, проекты в сфере добычи твердых полезных ископаемых, - уточнил он. - К пятой группе мы отнесли недобычные проекты, в том числе малого и среднего бизнеса".