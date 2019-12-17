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Текст:   Татьяна Замахина 
12:33 17.12.2019

Запрет о продаже микродолей в квартирах планируют узаконить до августа

В Госдуме могут уже в предстоящую весеннюю сессию 2020 года принять законопроект о запрете микродолей в квартирах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Законопроект прошел первое чтение. В Госдуме сейчас идет работа над поправками к основному чтению, документ обсуждается с правоохранительными ведомствами. Депутаты считают, что право на регистрацию на жилплощади должно быть ограничено размером доли, которая не может быть ниже учетной нормы проживания.

На принятие нового закона в Госдуме рассчитывают выйти в весеннюю сессию, которая продлится до августа 2020 года.

Регистрация на "микроплощади" - это злоупотребление правом, и это надо ограничить, подчеркнул Павел Крашенинников.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
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Если доля, к примеру, составляет 1/80 квартиры, то проживать, конечно, на такой доле нельзя, заявил он. Депутат добавил, что жилье, согласно Жилищному кодексу, - это то пространство, где именно можно проживать. А на одном квадратном метре это невозможно.

- Эти доли приобретаются, чтоб зарегистрироваться, - заявил Крашенинников, - чтобы получить какую-то работу... Такие сделки не должны существовать.

Здесь еще и большой простой для деятельности "черных" риэлторов, напомнил он о проблеме.