201-ю военную базу РФ прикрыли системы С-300

Дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС Центрального военного округа впервые заступил на опытно-боевое дежурство на полигоне 201-й военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане.

По словам командующего ЦВО Александра Лапина, с их помощью от ударов с воздуха прикроют раскиданные по республике российские армейские объекты и обеспечат надежный щит над всем Центрально-Азиатским регионом коллективной безопасности.

Мощные системы ПВО, которые еще именуют "Фаворитами", на нашу военную базу в Таджикистане доставили в конце октября. В дивизионный комплект С-300ПС вошли около 30 единиц техники, в том числе командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения. Для работы на этом "хозяйстве" заранее подготовили специалистов.

Прежде чем ставить "Фавориты" на боевое дежурство, их в течение примерно года военные будут использовать в опытном режиме. Эта повсеместная и обязательная практика. Ее используют в том числе для того, чтобы расчеты систем ПВО поднабрались опыта эксплуатации новой для них техники, а настройка всей их аппаратуры стала идеальной. Как только будут решены эти и другие задачи, "Фавориты" в Таджикистане переведут на полноценное боевое дежурство.

Система С-300ПС предназначена для защиты важных военных объектов и административно-промышленных центров от ударов самолетов и вертолетов, крылатых, аэробаллистических и баллистических ракет, летящих со скоростью до 1200 метров в секунду, на расстоянии до 300 км.

Последние модификации "трехсотки" позволяют уничтожать до 36 аэродинамических или баллистических целей, наводя на них до 72 ракет.