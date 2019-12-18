Алексей Шабуров: "Я крепко связан с Китаем"

Далее читайте репортаж нашего корреспондента, посвященный этому мероприятию.

В августе 2008 года Алексей Шабуров создал в московском парке "Сокольники" Музей современной каллиграфии России. За 10 лет его работы в коллекцию музея поступило около 4000 произведений 460 каллиграфов из 65 стран мира, в том числе из Китая, Японии и других азиатских стран, а также каллиграфические произведения на европейских, арабских и древнееврейском языках. По словам Алексея Шабурова, в коллекции музея находится более 100 произведений китайской каллиграфии. Он сказал: "Китайская каллиграфия имеет историю в пять тысяч лет. Понятно, что это касается чего-то необыкновенного, истории. Во-первых, конечно, это иероглифы. Европейская каллиграфия, она, все-таки, рассчитана на ритм и на значение слова. Китайская каллиграфия - это один иероглиф, который уже имеет глубокий смысл. Техника китайской каллиграфии, конечно, здорово отличается от европейской, в первую очередь, своей экспрессивностью. В одном случае, это жесткое перо, в другом случае - мягкое перо. Это побуждает к изучению китайского языка, к изучению китайской культуры, к изучению китайской специфики".

20 сентября этого года в Сокольниках открылась Выставка великой китайской каллиграфии и живописи (Гохуа), соорганизаторами которой выступили Музей современной каллиграфии России, Российский союз каллиграфов и другие организации. На двухдневной выставке было продемонстрировано несколько сотен произведений 210 современных китайских каллиграфов и художников. Выставку посетили представители политического, коммерческого и академического кругов России, а также простые россияне. В качестве одного из инициаторов и организаторов выставки А. Шабуров приложил для проведения мероприятия множество усилий. Вот что он сказал по этому поводу: "Это был рекорд. 30 тысяч человек за два дня. Это вообще невероятно с учетом, что это каллиграфия, а не выставка продуктов питания, выставка каких-то модных кроссовок, это не выставка машин или мотоциклов. Люди приходили на мастер-классы. Каждый день проводилось 7 - 8 мастер-классов, начиная с 9 утра и заканчивая в 7 вечера. На них объясняли особенности разных стилей. Каждый автор рассказывал о своём стиле и об истории китайской каллиграфии. Это большой культурный проект".

Под эгидой и инициативой А. Шабурова Музей современной каллиграфии России и выставочный центр "Сокольники" не только организовали выставки каллиграфии и живописи, но и приняли участие в организации ряда других мероприятий таких, как китайско-российский мотопробег "Путь к дружбе", китайско-российское дружественное древонасаждение, гастрольная поездка театра шаньдунской оперы Люйцзюй в Россию и т.д. Алексей Шабуров сказал: "Я хочу, чтобы люди понимали друг друга, не боялись друг друга. И вы проникнитесь, вы поймите, вы пообщайтесь и вы поймёте, что в принципе у китайцев есть те качества, которыми надо дорожить, которым нужно учиться. Это трудолюбие, это целеустремленность, это умение отстаивать свои интересы, умение любить свою страну, свой народ. Это же здорово!"

Алексей Шабуров бывал в Китае множество раз, он объездил почти все китайские провинции и увлечён многообразием культуры, кулинарии и природы разных мест Поднебесной. Вот что он сказал по этому поводу: "Я уже крепко связан с Китаем. У меня много китайских друзей, которые останутся в моём сердце навеки. Всё будет зависеть от того, насколько много появится такой народной дипломатии внутри страны с тем, чтобы обычные люди могли прикоснуться к обычным китайским людям в каких-то обычных, естественных условиях. Ну, как и здесь, выставка. Это же общение. Выпить с ними по чашке чая, обняться, пойти вместе отобедать - это важно и нужно. Чем больше будет таких проектов, тем больше мы будем понимать, тем больше можно будет установить связей".