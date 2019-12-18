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18.12.2019 18:05
Рубрика: Экономика

Банк России оценил влияние "мусорной реформы" на инфляцию

Текст: Роман Маркелов
"Мусорная реформа" оказала влияние на инфляцию в 2019 году, констатировал Банк России в докладе "О немонетарных факторах инфляции в 2017-2019 годах".

Так, плата за обращение с твердыми коммунальными отходами выросла с начала года в полтора раза, напоминает ЦБ. Но благодаря малому весу в структуре потребительских расходов вклад этого фактора в повышение годовой инфляции был небольшим: он составил, по оценке регулятора, менее 0,1 процентного пункта.

При раздельном сборе мусора хотят возвращать плату за его вывоз

Переход к новым правилам обращения с ТКО вызвал значительный рост тарифов, связанный с их доведением до экономически обоснованных уровней. Они устанавливаются в зависимости от стоимости транспортировки и складирования отходов на полигонах, налоговых платежей региональных операторов и с учетом инвестиций в создание современной инфраструктуры обращения с отходами и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Реформа затронула большую часть регионов - с 2019 года в программу вступили более 70 субъектов. Остальные (за исключением Москвы) должны вступить до 1 января 2020 года, Москва - с 2022 года.

При этом темпы роста тарифов в регионах значительно различались, констатирует ЦБ. В январе 2019 года при среднероссийском росте тарифов на утилизацию ТКО на 51% год к году в отдельных регионах тарифы выросли более чем в два раза (наиболее значительно - в Орловской, Свердловской, Вологодской областях - на 150-180%), в четырех субъектах рост тарифов продолжился в феврале-мае, а еще в пятнадцати увеличение платы за утилизацию ТКО ожидается в III-IV кварталах 2019 года, говорится в докладе. Вклад повышения тарифов в ускорение инфляции в отдельных субъектах все же достигал 0,2-0,4 процентных пункта (в Брянской, Новосибирской, Калининградской областях, Марий Эл и других регионах), отмечают в Банке России.

Фото: iStock
Как вернуть деньги за вывоз мусора

Одновременно власти многих регионов уже в феврале заявили о возможном снижении тарифов, а к маю тарифы были снижены в пятнадцати регионах. Сильный рост платы за утилизацию ТКО привел в некоторых регионах к проверкам обоснованности установленных тарифов, инициированных главами регионов и органами исполнительной власти (в Кировской, Свердловской, Томской, Омской областях, Тыве и Чувашии). По результатам проверок могут измениться как принципы расчета тарифов, так и сами тарифы, что приведет к перерасчету выплат. Далее индексация тарифов по обращению с ТКО, по‑видимому, будет происходить в зависимости от двух основных факторов: динамики стоимости топлива и интенсивности реализации региональных инвестпрограмм операторов в сфере обращения с ТКО согласно утвержденным в каждом регионе территориальным схемам в сфере обращения с отходами производства и потребления, прогнозируется в докладе ЦБ.

К середине декабря годовая инфляция составляла примерно 3,4%. По итогам 2019 года Банк России прогнозирует инфляцию в диапазоне 2,9-3,2%. При этом в I квартале 2020 года годовая инфляция, по прогнозу регулятора, опустится ниже 3%, но по итогам года составит 3,5-4%.

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