Более 18 тысяч многодетных семей списали часть долга по ипотеке

Напомним, что семьи, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети, в рамках программы государственной поддержки могут претендовать на выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Соответствующее постановление Правительства РФ вступило в силу 25 сентября. Решение принимается на основании заявок, полученных от кредиторов.

На сегодняшний день кредиторы предоставили информацию о погашении части долга в размере 450 тысяч рублей по заявлениям почти 11 тысяч семей. С помощью выплат полностью закрыли долг перед своим банком больше 1 тысячи семей. Как уточнили в ДОМ.РФ, количество одобрений заявок растет ежедневно.

Правда, случаются и отказы по результатам рассмотрения заявок. Их порядка 3 тысяч. "Дело в том, что в постановлении четко указаны цели, на которые был оформлен кредит, например, это должна быть покупка квартиры, в том числе в строящемся доме, или отдельного дома, а также земельного участка под строительство собственного дома. Но зачастую в кредитный договор включается, допустим, ремонт. И здесь есть полные основания для отказа, и его можно понять - нет цели, на которую будут направлены средства бюджета. Мой совет - учитывать это семьям, которые планируют брать ипотеку", - прокомментировал Алексей Новиков, руководитель Ипотечного центра Est-a-Tet.

В Минфине положительно оценивают темпы реализации программы. "Программа идет прекрасно", - прокомментировал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По словам председателя Комитета Государственной Думы РФ по труду и социальной политике Ярослава Нилова, субсидирование ипотечных ставок семьям с детьми, материнский капитал, а также подобные выплаты для погашения ипотечных кредитов в размере 450 тысяч рублей направлены на то, чтобы помочь семьям решить жилищный вопрос. "В России сейчас демографическая яма, и любые меры, направленные на поддержку рождаемости, нужно поддерживать, стимулировать", - отметил депутат.

По различным проектам доля многодетных семей составляет 10-15% покупателей, а иногда, особенно, в проектах с насыщенной социальной и образовательной инфраструктурой, встречаются доли и более 20%. Об этом рассказал директор по продажам "Интеко" Павел Лепиш.

"В ближайшие годы ипотека останется ключевым инструментом приобретения жилья в новостройках. По его словам, такие меры, как субсидия для многодетных семей, перечисляемая в счет погашения ипотеки, безусловно, являются дополнительным стимулом для улучшения населением жилищных условий и стимулируют спрос на рынке новостроек", - добавил собеседник.

Он также заметил, что по разным оценкам, около 60% ипотечных кредитов в стране находятся в диапазоне 1,2-2,5 млн рублей, в связи с этим наглядно видно, что 450 тысяч рублей могут сыграть серьезную роль для выплаты суммы долга.

Подобное "списание долга" сокращает общую сумму кредита и таким образом снижает размер ежемесячного ипотечного платежа, обращает внимание директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин оценил, что с учетом среднего размера ипотечного кредита господдержка может помочь многодетной семье досрочно погасить в среднем порядка 20% задолженности. Особо весома эта сумма для регионов, где стоимость жилья ниже, чем в Москве, и, соответственно, меньше средняя сумма ипотечного кредита.

По словам Цветова, 45% покупателей состоит из людей в возрасте от 25 до 35 лет, больше половины из которых покупают квартиру с прицелом на пополнение семьи.

"Не секрет, что первый год жизни ребенка требует множества непредвиденных расходов, которые становятся более ощутимыми, если этот ребенок второй или третий. При этом один из членов семьи уходит в декретный отпуск, что снижает общий уровень доходов. В этих условиях многие семьи склонны откладывать крупные покупки. Зачастую квартира одной из первых попадает в "лист ожидания". Поэтому списание долга по ипотеке оказывает важную помощь в улучшении жилищных условий тем, кто планирует большую семью, но боится, что не сможет нормально обслуживать ипотечный кредит", - объясняет Цветов.

Чтобы получить поддержку заемщику необходимо обратиться в банк, где оформлена ипотека, с заявлением о погашении части кредита и приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупки жилья или земельного участка под строительство индивидуального дома.