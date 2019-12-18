Новости

Опубликовано видео из колонии, где вскрыли ячейку заключенных-террористов 15:14
Принят закон о безопасном детском отдыхе 15:07
Фото: Дед Мороз и Йоулупукки встретились на российско-финской границе 15:07
В Тамбове завели дело по факту гибели вице-губернатора 15:03
Трехсторонняя встреча по транзиту газа состоится 19 декабря 15:01
В России появился новый кроссовер ценой до 1,5 млн рублей 15:01
В Лапландии открылся полностью ледяной отель 14:56
В Крыму посоветовали Киеву дать особый статус Флориде 14:50
На Сахалине семья назвала дочку в честь острова 14:49
В Крыму задержали судебных приставов-взяточников 14:43
Продажи Lada в Европе вновь упали 14:40
В московском метро пассажир погиб, упав с платформы 14:35
МЧС предупредило о сходе лавин в горах Кубани и Адыгеи 14:35
Кот с протезами стал звездой Instagram 14:28
В Новом Уренгое впервые прооперировали ребенка с ранением сердца 14:26
В Мурманской области построят новый мост через реку Колу 14:21
Британец обнаружил скелет ихтиозавра во время прогулки на пляже 14:17
Московских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду по программированию 14:17
В Кремле сообщили формат встречи Путина и Лукашенко 14:06
Медики назвали пять профессиональных болезней водителей 14:01
Лучший юрист Пермского края получил награду от "Российской Газеты" 14:00
Песков назвал одно из главных событий 2019 года 13:58
Более полумиллиона школьников посоревновались в "Культурном марафоне" 13:51
Минск готов к конструктивному взаимодействию с преемницей Сайдика 13:46
В Сочи врачи спасли зрение ребенку, травмировавшему глаз ножом 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 13:51
Рубрика: Общество

Более полумиллиона школьников посоревновались в "Культурном марафоне"

Текст: Ксения Колесникова
Министерство культуры, Минпросвещения и "Яндекс" подвели итоги "Культурного марафона". С октября по декабрь более полумиллиона ребят из всех регионов страны участвовали в открытых уроках, которые проводили известные артисты и музыканты. А затем школьники прошли мультимедийный онлайн-тест. Темы? Лучшие мировые произведения - музыка, кино, театр, архитектура...

- Конечно, мы рассчитывали на успех, но итоги превзошли все ожидания, - отметил министр культуры Владимир Мединский. - Нам даже пришлось на две недели продлить сроки проведения "Культурного марафона". Почти 600 тысяч человек стали участниками акции. Такой результат говорит о большом интересе школьников к искусству в целом. Для нас это очень важно.

Организаторы подчеркивают: цель акции вовсе не в проверке знаний. Она в том, чтобы расширить кругозор детей, по-настоящему заинтересовать их культурой. Кстати ребята не только участвовали в разных "активностях", но и ответили на вопросы о своих увлечениях.

Чаще всего дети действительно слушают музыку (36 процентов), смотрят кино или мультфильмы (35 процентов). В топе по популярности также чтение книг - этот вариант выбрали 16,4 школьников.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
40 студентов стали "послами русского языка в мире"

А вот еще любопытные данные. На вопрос "Если бы у тебя был один билет, куда бы ты пошел?", 50 процентов учеников ответили - "в кино". 21 процент школьников сходили бы на концерт. В музей и театр - 15 и 13 процентов соответственно.

- "Культурный марафон" получился действительно увлекательным. Он показал любопытные результаты. Например, увлечение музыкой школьники я ставят немного выше, чем кино и мультипликацию. Радует, что из этого списка не уходит чтение книг, - говорит министр просвещения Ольга Васильева. - Сегодня многие шаги направлены на то, чтобы повысить интерес ребят к литературе, к книге в руках.

Сценарии занятий и заданий теста разрабатывали методисты Яндекс.Учебника вместе с приглашенными экспертами. В марафоне участвовали музыканты Полина Гагарина, Диана Арбенина, Елка и Шура "Би-2", режиссеры Тимур Бекмамбетов и Кантемир Балагов, победительница шоу "Голос" Дина Гарипова, продюсер Александр Роднянский.

- Важно наглядно показать, насколько необходимо сейчас развивать не только профессиональные компетенции, но и культурный кругозор, - говорит генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. - Важно показать, что образование может увлекать. Что порой успех обучения зависит не от количества правильных ответов, а от того, насколько интересным был урок. Мы сделали ставку на качественный и увлекательный контент.

Общество Образование Правительство Минкультуры Правительство Минпросвещения Компании Информационные технологии Яндекс

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о предстоящей встрече Путина с парламентариями
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Ракета "Союз" с космическим телескопом стартовала с космодрома Куру
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту