Более полумиллиона школьников посоревновались в "Культурном марафоне"

Министерство культуры, Минпросвещения и "Яндекс" подвели итоги "Культурного марафона". С октября по декабрь более полумиллиона ребят из всех регионов страны участвовали в открытых уроках, которые проводили известные артисты и музыканты. А затем школьники прошли мультимедийный онлайн-тест. Темы? Лучшие мировые произведения - музыка, кино, театр, архитектура...

- Конечно, мы рассчитывали на успех, но итоги превзошли все ожидания, - отметил министр культуры Владимир Мединский. - Нам даже пришлось на две недели продлить сроки проведения "Культурного марафона". Почти 600 тысяч человек стали участниками акции. Такой результат говорит о большом интересе школьников к искусству в целом. Для нас это очень важно.

Организаторы подчеркивают: цель акции вовсе не в проверке знаний. Она в том, чтобы расширить кругозор детей, по-настоящему заинтересовать их культурой. Кстати ребята не только участвовали в разных "активностях", но и ответили на вопросы о своих увлечениях.

Чаще всего дети действительно слушают музыку (36 процентов), смотрят кино или мультфильмы (35 процентов). В топе по популярности также чтение книг - этот вариант выбрали 16,4 школьников.

А вот еще любопытные данные. На вопрос "Если бы у тебя был один билет, куда бы ты пошел?", 50 процентов учеников ответили - "в кино". 21 процент школьников сходили бы на концерт. В музей и театр - 15 и 13 процентов соответственно.

- "Культурный марафон" получился действительно увлекательным. Он показал любопытные результаты. Например, увлечение музыкой школьники я ставят немного выше, чем кино и мультипликацию. Радует, что из этого списка не уходит чтение книг, - говорит министр просвещения Ольга Васильева. - Сегодня многие шаги направлены на то, чтобы повысить интерес ребят к литературе, к книге в руках.

Сценарии занятий и заданий теста разрабатывали методисты Яндекс.Учебника вместе с приглашенными экспертами. В марафоне участвовали музыканты Полина Гагарина, Диана Арбенина, Елка и Шура "Би-2", режиссеры Тимур Бекмамбетов и Кантемир Балагов, победительница шоу "Голос" Дина Гарипова, продюсер Александр Роднянский.

- Важно наглядно показать, насколько необходимо сейчас развивать не только профессиональные компетенции, но и культурный кругозор, - говорит генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. - Важно показать, что образование может увлекать. Что порой успех обучения зависит не от количества правильных ответов, а от того, насколько интересным был урок. Мы сделали ставку на качественный и увлекательный контент.