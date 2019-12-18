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18.12.2019 16:28
Рубрика: В мире

Борис Джонсон запретил министрам посещать на Давосский форум

Текст: Александр Гасюк

Окрыленный убедительной победой консервативной партии Великобритании на состоявшихся в минувший четверг парламентских выборах ее лидер и премьер-министр страны Борис Джонсон продолжил набирать политические "очки, голы и секунды".

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Как сообщили британские СМИ, известный своими нестандартными имиджевыми ходами Джонсон категорически запретил министрам своего кабинета появляться на предстоящем в конце января 2020 года Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Бойкот этого ежегодного элитарного мероприятия, на который активно съезжается мировой политический и бизнес бомонд, должен подчеркнуть: лидер тори преисполнен решимости сдержать свои предвыборные обещания и, не отвлекаясь ни на что, упорно ведет дело к окончательному "брекзиту".

Обозреватели, впрочем, быстро отметили и другую популистскую составляющую в действиях Джонсона. Заявив о том, что "чиновники должны работать, а не пить шампанское с миллиардерами" в Давосе, премьер-министр Великобритании демонстрирует близость к простым семьям английского рабочего класса, отмечает издание The Times. Напомним, что именно эта категория избирателей на декабрьских внеочередных парламентских выборах в Соединенном Королевстве, отвернулась от лейбористов и неожиданно сильно поддержала консерваторов.

Фото: AP
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С другой стороны, убежденные "брекзитеры" - опорный электорат консервативной партии с доходами выше среднего - также должны по достоинству оценить бойкот Давосского форума новым правительством Великобритании, которое сосредоточено не на посиделках с мировой элитой, а на выводе страны из ЕС до 31 января будущего года.

Правда, о том, что сам Джонсон в бытность мэром Лондона был завсегдатаем на кулуарных встречах в Давосе с сильными мира сего в канцелярии премьер-министра сегодня предпочитают не вспоминать. Об этом "Даунинг-стрит 10" напомнили британские журналисты, вытащив из своих фотоархивов снимки довольного экс-градоначальника, ежегодно и прекрасно проводившего время в дорогих швейцарских ресторанах Давоса в период с 2008 по 2014 год.

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