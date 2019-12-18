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Британские ученые: "Ночной режим" смартфонов вреден для сна

Текст:   Богдан Бобров
18.12.2019,  
16:15
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В последнее время тренд на использование ночных режимов или "фильтра синего цвета" в смартфонах стал очень популярен.

Опцией снабжаются даже самые бюджетные аппараты. Все это продвигается под эгидой защиты здоровья, безопасности для организма и улучшения биологических ритмов.

Британские ученые Манчестерского университета провели исследования о влиянии вышеназванных настроек дисплеев мобильников на здоровый сон.

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По результатам тестов они пришли к выводу, что во многих случаях использование ночного режима может оказывать негативное воздействие на отдых человека.

Связано это с тем, что оттенки желтого, которые преобладают при активации фильтра синего цвета, могут восприниматься мозгом как аналог дневного света и служить сигналом к бодрствованию.

Испытания проводились только на мышах, поэтому трудно сказать, насколько эта информация может быть применена к людям. В любом случае, замена гаджета на хорошую бумажную книгу перед сном точно не окажет никакого дурного влияния на организм.

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