Девять человек пострадали в результате землетрясения в Китае

Не менее девяти человек пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая. Четыре местных жителя находятся в тяжелом состоянии.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Сычуань в 8:14 утра. Подъезды к одной из деревень полностью заблокированы рухнувшими на дорогу камнями. Кроме того, разрушены 20 домов, почти 12 тысяч строений остались без света.

В пострадавшие населенные пункты направлены более двух тысяч спасателей, а также электрики, специалисты служб связи и газовики. Об этом сообщает РИА Новости.