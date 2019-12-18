Прошло три с половиной года, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ привез на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным свой знаменитый "План из восьми пунктов", который имеет и более расширенное название: "План сотрудничества для инновационной реформы в промышленности и экономике для России как ведущей страны с благоприятными условиями жизни".

Цель плана - дальнейшее развитие отношений двух стран с использованием их потенциалов, а также с учетом социально-экономических потребностей России и достижений Японии. "Короткая дорога к статусу промышленной державы - партнерство с японскими предприятиями", - отметил премьер Абэ после презентации своего проекта. Также японский лидер предложил ежегодно встречаться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, чтобы согласовывать дальнейшее продвижение плана.

В то время как продолжаются политические переговоры между Москвой и Токио, экономические, научные и гуманитарные контакты двух стран на разных уровнях уже достигли определенных успехов, а желающих налаживать отношения становится все больше. Если, например, взглянуть на ожидания от предстоящего российско-японского года межрегиональных обменов (см. материал на 1-2-й полосах), то видно, с каким оптимизмом губернаторы российских регионов говорят о перспективах сотрудничества.

От частных компаний за это время поступило более 200 проектов, касающихся совместной деятельности, и около половины из них сейчас в той или иной степени воплощаются в жизнь.

В мае 2018 года президент Путин сразу после инаугурации обнародовал список приоритетных задач для России, а также подписал Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В данных документах, в числе прочего, идет речь об улучшении жизни населения, включая развитие медицины и совершенствование городской среды, что дает возможность совместить План Абэ с инициативами российского лидера. По словам японского премьера, "предложенный нами план касается каждого жителя России". Также Абэ, выступая на ВЭФ в сентябре 2019 года, подчеркнул, что 8 пунктов предложенного японской стороной плана совпадают с 12 национальными проектами, принятыми в России в 2018 году. Речь в данных проектах идет о развитии таких направлений, как "Здравоохранение", "Комфортная среда для жизни", "Малый и средний бизнес","Экономический рост", "Производительность труда и поддержка занятости" и других.

По словам премьера Абэ, японский План из 8 пунктов может "послужить одним из решений стоящих перед Россией государственных задач".

"Двенадцать национальных проектов - это множество мероприятий, которые президент Путин упорно продвигает, - отметил Абэ, выступая на ВЭФ в этом году. - О них хорошо знает правительство Японии, включая меня, ведь мы как следует их изучили. Нам хотелось подумать, в каких областях и каким образом Японии будет наиболее эффективно сотрудничать с Россией. Всякий раз, встречаясь с президентом Путиным, я говорю, что у отношений между нашими странами имеются безграничные возможности".

Налаживание социально-экономических отношений позволило увеличить товарооборот между двумя странами на 40 процентов в 2018 году по сравнению с 2016 годом. При этом, согласно данным Минфина Японии, в прошлом году в Россию было ввезено японской продукции (в основном машины и промышленное оборудование) на 805,5 миллиарда иен (примерно 7,3 миллиарда долларов). За тот же период из России в Японию экспортировано (главным образом полезные ископаемые и морепродукты) на 1,7 триллиона иен (около 15,6 миллиарда долларов).

"Решение о совместной реализации плана Абэ - большая удача для российской стороны, - считает бизнес-культуролог, японовед Юлия Стоногина. - В России, как правило, пренебрегают маркетингом и так называемым "нулевым этапом" исследований, мониторинга. Заметим, речь не идет об отсутствии стратегии - стратегия как раз обычно есть, но она часто построена на минимуме маркетинга. У японцев же наоборот: у них любому плану предшествует длительный "нулевой" этап. Японская сторона при подготовке Плана из восьми пунктов провела очень кропотливую работу по изучению и систематизации плюсов и минусов российской экономики и выявить те направления, где сотрудничество может дать наибольший эффект. Приведу только один пример: диагностика производительности. С одной стороны, японцы изучают производственную линию и помогают предприятию обнаружить слабое звено, что иногда в разы помогает повысить производительность и качество, а значит, и доходность. С другой - они таким образом готовят себе потенциальных поставщиков в контексте локализации партнеров японского бизнеса. И так в каждом пункте - речь идет о взаимной пользе. Надо отметить, что у японцев это даже не двоичный, а троичный механизм: где выигрывают два бизнес-партнера, третьим должно выигрывать общество".

Как неоднократно отмечал бывший замминистра иностранных дел РФ и посол России в Японии Александр Панов, ничто больше не мешает двум странам сформировать отношения партнерства, тем более что Москва и Токио не представляют угрозы друг для друга и оба государства заинтересованы в поддержании безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Экономики двух стран полностью взаимодополняемы, учитывая обеспеченность России природными богатствами, в которых заинтересована японская сторона, тогда как российская сторона стремится привлечь японский капитал, технологии и продукцию.

Объем японских инвестиций в Россию по итогам 2018 года составил 37,9 миллиарда иен (примерно 347,7 миллиона долларов). Это на 127 процентов больше, чем в 2017 году.

Как отметил генсек Японского бизнес-клуба в России Кунио Окада, "План из восьми пунктов - большое подспорье в работе, позволяя находить интересных партнеров в России".

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В Плане сотрудничества из 8 пунктов особое внимание уделяется тому, чтобы россияне могли ощутить на себе улучшение жизненной среды благодаря, в том числе, использованию японских технологий и опыта. В то же время у японских компаний появилась возможность развивать бизнес на российском рынке, обладающем высоким потенциалом. То есть сотрудничество России и Японии оказывается взаимовыгодным. Например, в медицинской сфере продвигаются проекты, направленные на увеличение продолжительности здоровой жизни россиян и призванные принести пользу большему количеству людей в таких областях, как педиатрия, профилактическая медицина, профилактика ожирения. Что касается энергетики, то благодаря участию японских компаний в проектах по добыче и транспортировке сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике ожидается развитие Севморпути - нового маршрута доставки углеводородов на азиатские рынки. Кроме того, уже выстроено сотрудничество в следующих сферах: развитие городской среды; малое и среднее предпринимательство; диверсификация промышленности и повышение производительности труда; развитие передовых технологий; развитие Дальнего Востока; гуманитарные обмены.