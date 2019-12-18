Экс-консул Боливии в Аргентине задержан за перевозку кокаина

Бывший консул Боливии в Аргентине Фернандо Вега Ибарра арестован аргентинской полицией за перевозку кокаина. Об этом сообщил заместитель министра по контролю за запрещенными веществами Боливии Хаиме Самора.

По его словам, экс-консул перевозил восемь килограммов наркотиков, пишет ТАСС, ссылаясь на транслировавшуюся в интернете пресс-конференцию. Самора пообещал, что власти Боливии проведут тщательное расследование возможных связей задержанного.

Вега Ибарра был назначен консулом Боливии в аргентинском городе Оран правительством экс-президента Эво Моралеса в феврале этого года. Уже 25 ноября он был смещен с этой должности временными властями республики, однако продолжал выдавать себя за консула, чтобы пользоваться некоторыми привилегиями как дипломата, заявил Самора.