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Рубрика: Экономика

Энергетическая свобода России

Энергетика сформировала условия для опережающего роста российской экономики
Текст: Ольга Костромина
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
Российские энергетики 22 декабря отметят свой профессиональный праздник. Почти 100 лет назад, 22 декабря 1920 года, был принят план ГОЭЛРО.
Энергетическая сфера - одна из самых успешных и динамично развивающихся отраслей отечественной промышленности. Фото: iStock Энергетическая сфера - одна из самых успешных и динамично развивающихся отраслей отечественной промышленности. Фото: iStock
Энергетическая сфера - одна из самых успешных и динамично развивающихся отраслей отечественной промышленности. Фото: iStock

В 20-е годы XX столетия подписанием плана ГОЭЛРО был дан старт масштабной программе электрификации страны. Благодаря плану ГОЭЛРО шло развитие российской промышленности и экономики за счет опережающего строительства объектов электроэнергетики и создания резерва мощности. Сегодняшние программы в энергетике сопоставимы по своей значимости для страны с реализацией плана ГОЭЛРО. К 1940 году суммарная мощность электроэнергетики СССР достигла 11, 2 ГВт, а за последние годы в результате поэтапного ввода мощностей российская энергетика только дополнительно получила порядка 40 ГВт. Общая мощность российской энергетики сегодня достигает 250 ГВт.

Энергетическая сфера считается одной из самых успешных и динамично развивающихся отраслей отечественной промышленности. В текущем году впервые в истории Россия заняла седьмое место в международном рейтинге Doing Business, составляемом Всемирным банком, по показателю "подключение к системе электроснабжения". По позиции "подключение к электрическим сетям" другого авторитетного рейтинга "Ведение бизнеса-2020" Россия набрала 97,5 балла из 100 возможных. Эксперты Всемирного банка отмечают сокращение сроков строительства и проектирования, выдачи договоров технологического присоединения, а также цифровизацию процесса подключения к сети.

- Российская электроэнергетика полностью выполняет возложенные на нее функции. Она предоставляет бесперебойный доступ к такой базовой потребности, как потребность в электроэнергии, причем по одной из самых конкурентных цен в мире. Нет никаких проблем с подключением к сети, ограничением потребления или дороговизной электричества в России. С этой точки зрения задачи, которые правительство должно выполнять в области развития электроэнергетики, полностью выполнены, - говорит аналитик по электроэнергетике "ВТБ-Капитал" Владимир Скляр.

Программа модернизации тепловой генерации, начатая в текущем году, позволит, согласно предварительным планам, обновить свыше 40 ГВт мощностей к 2031 году

В далеком прошлом конца девяностых, начала нулевых годов остались веерные отключения и блэкауты. Стабильность российской энергосистемы воспринимается сегодня как само собой разумеющееся. При этом даже в развитых странах Запада блэкаут и по сей день - вполне обычное дело. В качестве примера достаточно вспомнить октябрьское веерное отключение электроэнергии в Калифорнии, оставившее без света более 300 тысяч американцев.

Для энергетики, как инфраструктурной отрасли, крайне важно обеспечивать не только сегодняшний, но и потенциальный запрос экономики на электроэнергию. Поэтому в текущем году была начата программа модернизации тепловой генерации. Согласно предварительным планам, она позволит обновить свыше 40 ГВт мощностей к 2031 году. При этом, как сказал президент, условием реализации программы является сохранение тарифов на электроэнергию в пределах инфляции.

- В этом году проведены первые конкурсы в рамках проекта, смысл которого в обновлении оборудования и повышении эффективности его работы, - отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - После реформы РАО ЕЭС главным событием в отечественной электроэнергетике был запуск строительства новых электростанций. В этом году начался второй этап программы развития электроэнергетики - модернизация действующих объектов.

Вместе с этими мерами развития генерирующих мощностей внедрен ряд форм поддержки граждан в области использования электроэнергии. В частности, население получило значительные льготы на присоединение к сетям, а возможный рост тарифов на электроэнергию в расходах ЖКХ в настоящее время контролируется правительством, не допускающим скачкообразного повышения цен.

Сегодня российская электроэнергетика как инфраструктурная отрасль обеспечивает стабильные возможности опережающего роста экономики.

- Российская электроэнергетика с легкостью может закрыть потребности экономики страны, даже если та вырастет на десятки процентов. То есть препятствием, узким горлышком на пути экономического роста российская электроэнергетика не будет, - отмечает Владимир Скляр.

Экономика Отрасли Энергетика

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