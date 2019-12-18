Фильм про японского писателя Осаму Дадзая покажут в Москве

Фильм "Исповедь неполноценного человека" японского режиссера Мики Нинагавы, который впервые был продемонстрирован в России в рамках 53-го фестиваля японского кино в ноябре этого года, покажут еще раз по многочисленным просьбам зрителей. Об этом сообщило арт-объединение Cool connections, один из организаторов фестиваля наряду с японским культурным фондом Japan Foundation.

Поскольку зрителей оказалось очень много, повторный показ решено устроить в большом зале кинотеатра КАРО 11 Октябрь, вмещающем 1500 человек. Он состоится 21 декабря в 20 часов.

В фильме речь идет о последних годах жизни Осаму Дадзая, одного из крупнейших японских писателей ХХ века, автора "Исповеди неполноценного человека", "Жена Вийона", "Закатное солнце" и других. В картине Мики Нинагавы Дадзай показан несчастным, несмотря на свою успешность, человеком, тяжело больным и запутавшимся в женщинах и личных проблемах, который, несмотря на все неприятности и критику, продолжает писать до самого трагического ухода из жизни в 38 лет.