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18.12.2019 15:35
Рубрика: Культура

Фонд кино назвал проекты, которым выделит финансирование

Текст: Сусанна Альперина
По итогам проведения в 2019 году второго конкурса проектов, претендующих на получение поддержки производства национальных фильмов, Советом Фонда кино под председательством советника Президента Российской Федерации по культуре Владимира Толстого утвержден список из 21 проекта. Стоит подчеркнуть, что это - организации, не входящие в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все проекты ранее были оценены Сценарной рабочей группой, а также Экспертным советом Фонда кино в рамках очной защиты проектов, состоявшейся 19 ноября 2019 года - о самых заметных будущих фильмах писала "РГ".

Фото: Олег Геннадьевич Кузовков.
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Какие же фильмы получат финансирование? Вот список: "Аманат", "Бешенство", "Гензель и Гретель", "День города", "Казнь" (о судьбе Чикатило), "Кольская сверхглубокая", "Коты Эрмитажа", "Лед 2", "Ледяной демон", "Летчик", "Любовницы 2", "Молодой человек", "Одиннадцать молчаливых мужчин", "Отель Белград", "Пальма", "Подольские курсанты", "Полное погружение", "Приворот", "Приложение к фотоальбому", "Спасите Колю!" и "Счастье мое".

Из заметных проектов, которые не получили финансовую помощь от Фонда кино, - новые картины Петра Буслова и Павла Руминова, история самого громкого судебного процесса Российской Империи - "Дела Бейлиса", лента, посвященная судьбе российской лыжницы Елены Вяльбе, военная драма, рассказывающая о советской летчице Лидии Литвяк, фильм, главные герои которого выступают в костюмах Джокера и Бэтмена, копродукция "Нихао, Москва!", которую намерены делать вместе с Китаем и новая экранизация сказки "Огниво". И другие проекты - всего на защите их было представлено 44.

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