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18.12.2019 20:52
Рубрика: В мире

ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма

Текст: Игорь Дунаевский

Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Против высказались делегации только двух стран, которые в последние годы регулярно пытались саботировать принятие документов такой направленности - это США и Украина.

Фото: kinopoisk.ru
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Поддержали инициативу представители 133 стран, а воздержались - 52, из которых большинство являются европейскими государствами.

В документе, который, как и все резолюции ГА ООН, не носит обязывающего характера, озвучена рекомендация принять меры с тем, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений", совершенных в тот исторический период, звучит осуждение попыток героизации и пропаганды нацизма.

В мире Международные организации ООН Вторая мировая война

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