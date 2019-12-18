ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма

Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Против высказались делегации только двух стран, которые в последние годы регулярно пытались саботировать принятие документов такой направленности - это США и Украина.

Поддержали инициативу представители 133 стран, а воздержались - 52, из которых большинство являются европейскими государствами.

В документе, который, как и все резолюции ГА ООН, не носит обязывающего характера, озвучена рекомендация принять меры с тем, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений", совершенных в тот исторический период, звучит осуждение попыток героизации и пропаганды нацизма.