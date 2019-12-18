Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к крупномасштабному конфликту

Учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей указывают на то, что альянс готовится к крупномасштабному конфликту. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

Он обратил внимание на усиление военной активности блока и интенсивности его учений. "Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - цитирует Герасимова газета ВС РФ "Красная звезда".

Генерал также отметил, что доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника. Любой шаг Москвы в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и открыто проводимое мероприятие по строительству армии и флота, а также каждое учение - преподносятся Западом как угроза миру.

По словам Герасимова, с 2016 года государства-члены НАТО в сумме увеличили расходы на оборону на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году они вырастут на 400 миллиардов долларов. Кроме того, на саммите альянса в Лондоне было принято решение о признании космоса отдельной сферой ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО в Лондоне. По ее словам, альянс продолжает выпячивать "российскую угрозу" несмотря на то, что военные расходы НАТО и РФ различаются в более чем в 20 раз. Захарова отметила, что Брюссель повышает градус напряженности, стремясь доминировать во всех операционных сферах - на суше, в воде, воздухе, киберпространстве и космосе.