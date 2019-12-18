Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассказал "РГ" о главных направлениях сотрудничества как в плане развития отношений Токио и Москвы, так и о совместных усилиях наших стран на международных площадках.

Г-н Мотэги, как вы оцениваете нынешнее состояние российско-японских отношений в целом? Видите ли положительные тренды и новые возможности для расширения сотрудничества?

Министр Мотэги: Япония и Россия углубляют контакты на всех уровнях. Фото: Предоставлено МИД Японии

Тосимицу Мотэги: Сотрудничество между Японией и Россией развивается в широком спектре областей, включая политику, экономику, культурные и гуманитарные обмены. Это происходит на основе доверительных отношений двух сильных лидеров, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина.

В области экономики в рамках Плана сотрудничества из 8 пунктов формируются многочисленные проекты, в том числе в сферах медицины и энергетики. Я являюсь председателем японской стороны Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам и для развития японо-российских экономических отношений намерен во взаимодействии с соответствующими министерствами и ведомствами продвигать, в частности, конкретизацию дальневосточных проектов Плана сотрудничества.

В рамках культурных и гуманитарных обменов Япония и Россия углубляют диалог и обмены между двумя странами на всех уровнях, включая парламентариев обеих стран, деятелей экономики, представителей регионов, студентов. В 2018 году количество туристов между Японией и Россией достигло рекордной отметки 200 тысяч человек. Многие граждане двух стран на деле ощущают прогресс в развитии наших обменов.

С другой стороны, считаю, что в этом контексте единственным крупным элементом, выпадающим из общей мозаики в условиях нынешней усложняющейся ситуации в Восточной Азии, является мирный договор между Японией и Россией.

Заключение мирного договора послужит стабильности и развитию не только Японии и России, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Исходя из этой мысли, премьер-министр Абэ и президент Путин разделяют сильную решимость своими руками поставить точку в территориальном вопросе, не откладывая до следующих поколений решение проблемы, которая остается неурегулированной в течение более 70 послевоенных лет.

2020-2021 годы станут годом японо-российских межрегиональных и побратимских обменов

На основе договоренности между лидерами продвигается также совместная хозяйственная деятельность на северных четырех островах. В конце октября этого года японские туристы впервые посетили острова Кунашир и Итуруп. Участники поездки были впечатлены богатой природой, оставили очень хорошие отзывы. Местные жители тоже высоко оценили этот проект, ставший хорошей возможностью для углубления нашего взаимопонимания и доверия. Кроме того, были реализованы взаимные визиты экспертов по вопросу уменьшения объемов отходов. Мы продолжим обсуждение этого проекта в надежде, что он внесет вклад в улучшение экологии четырех островов.

Также, в качестве гуманитарной меры в интересах бывших жителей островов в течение трех лет подряд с помощью авиаперелетов организовывались посещения могил предков. В этом году бывшие жители островов смогли побывать в тех местах, которые ранее не могли посетить. Таким образом, на четырех островах между Японией и Россией реализуется беспрецедентное сотрудничество.

Во время моего пребывания в Москве в этот раз я хотел бы обстоятельно, уделив достаточно времени, обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым наши двусторонние отношения, в том числе проблему заключения мирного договора, и другие вопросы. Я встречался с г-ном Лавровым уже два раза: в сентябре на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, впервые после моего вступления в должность министра иностранных дел, и в ноябре на полях заседания глав МИД Группы двадцати в городе Нагоя. Я намерен и дальше углублять наши отношения доверия.

Как я уже говорил г-ну Лаврову на встрече в прошлом месяце, я хотел бы в полной мере раскрыть потенциал японо-российских отношений путем последовательной реализации всех договоренностей между лидерами, приложить в качестве министра иностранных дел все усилия для их нового развития.

Планирует ли японская сторона выступить в ближайшем будущем с новыми инициативами по расширению связей двух стран?

Тосимицу Мотэги: В ходе двусторонней встречи на высшем уровне на полях саммита G20 в Осаке премьер-министр Абэ и президент Путин объявили, что 2020-2021 годы станут Годом японо-российских межрегиональных и побратимских обменов.

С 2018 по 2019 год наши страны провели Год Японии в России и Год России в Японии. Это начинание дало отличные результаты: только в рамках Года Японии в России было проведено более 600 мероприятий, в которых приняли участие более 1,6 миллиона человек. Девизами Года Японии в России и Года России в Японии стали фразы "Есть Япония, которую вы не знаете" и "Есть Россия, которую вы не знаете". В соответствии с ними в ходе перекрестного Года было достигнуто углубление взаимопонимания и дальнейшая активизация гуманитарных обменов между народами двух стран.

Решение о проведении Года межрегиональных обменов, который начнется в следующем году, было принято в соответствии с договоренностью лидеров Японии и России о расширении такой динамики развития двусторонних отношений до различных регионов обеих стран. Вместе с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным я являюсь сопредседателем оргкомитета Года межрегиональных обменов. В сотрудничестве с ним я намерен приложить усилия для обеспечения успеха этого Года на благо дальнейшего развития японо-российских отношений.

В настоящее время в правительстве рассматриваются мероприятия, которые будут нами организованы. В то же время мы проводим широкий набор мероприятий среди местных органов власти и частных организаций, уже запланировано 70 мероприятий. Как и в России, в Японии в каждом регионе есть свои уникальные достопримечательности, местная кухня, праздники и тому подобное. Надеюсь, что россияне смогут узнать об этих привлекательных сторонах японских регионов.

В качестве позитивного шага в сторону расширения региональных обменов хотел бы также отметить, что начиная со следующей весны ведущие японские авиакомпании JAL и ANA откроют прямые рейсы во Владивосток. Благодаря этому японцы смогут познакомиться с "ближайшей к Японии Европой". Надеюсь, что и многие жители российского Дальнего Востока посетят нашу страну, воспользовавшись для этого японскими авиалиниями.

Общее количество туристов, посетивших Японию и Россию в 2018 году, составило около 200 тысяч человек. Мы хотим увеличить эту цифру в два раза, то есть до 400 тысяч к 2023 году. Для этого важны обмены между регионами, поэтому мы намерены еще больше активизировать гуманитарные контакты между народами двух стран в ходе Года японо-российских межрегиональных обменов.

Какие аспекты сотрудничества Японии и России на глобальных площадках или по урегулированию проблем в третьих странах вы считаете наиболее важными?

Тосимицу Мотэги: В качестве одного из направлений нашего сотрудничества по урегулированию проблем в третьих странах хочу рассказать о проекте "Домодедово", который Япония и Россия осуществляют с сентября 2012 года во взаимодействии с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

Это уникальный формат сотрудничества, в котором принимают участие три стороны: Япония, Россия и ООН. Все вместе мы оказываем поддержку мерам по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Афганистане и соседних с ним регионах. В рамках этого проекта Япония выделяет в адрес UNODC финансовые средства, которые идут на проведение стажировок для наркополицейских из Афганистана и пяти стран Центральной Азии. Они проходят обучение на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, который находится в Домодедове.

Япония не только берет на себя расходы в плане бюджета. Мы также вносим вклад в усиление разыскной деятельности в этих странах, направляя для каждой стажировки специалистов по борьбе с наркотиками из Министерства здравоохранения и труда Японии. К настоящему моменту в обучении приняли участие более 200 сотрудников правоохранительных органов Афганистана и стран Центральной Азии.

Кроме того, в октябре 2018 года в рамках дальнейшего развития этого направления трехстороннего сотрудничества и при поддержке афганского правительства стартовал проект по созданию при МВД Афганистана команды служебных собак для поиска наркотических веществ. В ноябре того же года в Вене представители Японии, России, Афганистана и UNODC подписали совместный документ, подтверждающий дальнейшее развитие сотрудничества с учетом уже достигнутых результатов и запуска проекта по наркоразыскным собакам. Мы хотели бы эффективно использовать российское ноу-хау в сфере подготовки таких собак и кинологов, а также японские финансовые средства и техническую поддержку.

В ходе японо-российской встречи на высшем уровне в январе 2019 года премьер-министр Абэ и президент Путин пришли к единому мнению о дальнейшем расширении диапазона сотрудничества в сфере борьбы с "нетрадиционными угрозами", включая наркотики. Как министр иностранных дел я тоже буду вести активную дискуссию с г-ном Лавровым с целью дальнейшего развития наших отношений в широком круге областей.