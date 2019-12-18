Государственных премий в области культуры станет больше

Согласно постановлению Правительства РФ от 11 декабря 2019 года с будущего года изменится порядок присуждения премий Правительства в области культуры. Премий станет больше, и они вырастут в денежном выражении.

Так, "в целях стимулирования творческой деятельности в области культуры и совершенствования системы премирования" Правительство постановляет учредить следующие премии в области культуры с присуждением их начиная с 2020 года:

Премия за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры - 6 ежегодных премий в размере 3 миллионов рублей каждая;

Премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации - ежегодная премия в размере 3 миллионов рублей;

Премия "Душа России" за вклад в развитие народного творчества - 5 ежегодных премий в размере 500 тысяч рублей каждая;

Премия имени А. В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры - 7 ежегодных премий в размере 300 тысяч рублей каждая.

Общий размер средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию этого постановления, составляет 25,8 миллиона рублей в год.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2020 года.