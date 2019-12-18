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18.12.2019 13:47
Рубрика: В мире

Граждане Украины смогут ездить в Россию по загранпаспорту

Текст: Александр Саможнев
Кабинет министров Украины принял решение, что с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией для украинских граждан будет только на основании заграничного паспорта, сообщает портал strana.ua
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, загранпаспорта будут считываться специальными приборами. Это позволит значительно уменьшить время пограничного контроля каждого гражданина. Кабмин также оставляет возможность использования внутренних паспортов и свидетельств о рождении для украинских граждан.

"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", - цитирует издание премьера.

Между тем на заработках в России находятся около трех миллионов украинцев.

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