"Группа ЛСР" удвоила выручку по программе trade-in в московском регионе

Программа trade-in - обмен старой квартиры на новую принесла компании "Группа ЛСР" около 1,8 млрд рублей по итогам 2019 года. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Половина сделок пришлась на флагманский проект компании - жилой комплекс бизнес-класса "ЗИЛАРТ". В категории комфорт-класс самым популярным стал ЖК "Лучи" - там заключено более 30% от общего числа сделок.

В компании отмечают, что с каждым годом программа trade-in становится все более популярной у клиентов. Это объясняется ее удобством и выгодными условиями.

Суть программы заключается в том, что можно продать старую квартиру и купить новую одновременно. Это помогает значительно сократить сроки сделки, а значит сэкономить драгоценное время, а также избежать стресса, связанного с длительным ожиданием продажи квартиры.

Программа trade-in работает по системе "одного окна", благодаря которому всего за пару визитов возможно закрыть сделку.

Помимо экономии времени, значительно экономятся и средства, которые обычно тратятся при самостоятельной продаже квартиры. Поскольку весь процесс продажи компания берет на себя, деньги, которые пришлось бы потратить на оценку квартиры, ее рекламу, сбор необходимых документов и юридическое сопровождение остаются сэкономленными.

"Группа ЛСР" берет на себя весь процесс продажи вторичного жилья клиента и реализует его с помощью своих партнеров максимально быстро. Часто девелоперы оттягивают заключение ДДУ, обещают поставить на новую квартиру бронь до тех пор, пока не будет продана старая. А между тем за три месяца цены на рынке могут измениться. К тому же это - стресс неопределенности для человека, и мы это понимаем. Поэтому "Группа ЛСР" сразу заключает со своим покупателем ДДУ на новую квартиру.

Воспользоваться выгодными условиями программы trade-in можно не только в "ЗИЛАРТе" и "Лучах", но и в других московских проектах компании: в ЖК бизнес-класса "ЛЕНИНГРАDКА 58" рядом с Химкинским водохранилищем и малоэтажном ЖК комфорт-класса "Нахабино Ясное".

Услуги по подбору нового жилья и оценке старой квартиры клиентам "Группы ЛСР" предоставляются бесплатно. Более подробную информацию можно получить в офисе продаж ЛСР или по телефону: +7 (495) 228-22-88.