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18.12.2019 23:12
Рубрика: В мире

Грызлов: Киев не стал обсуждать отвод войска по линии соприкосновения

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал нежелание Киева даже обсуждать вопрос о взаимном отводе войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

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"Киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, хотя понятно, что три очередных участка должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств", - передает ТАСС слова Грызлова.

При этом российский полпред констатировал, что обе стороны конфликта озвучили приверженность бессрочному прекращению огня.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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