Грызлов: Киев не стал обсуждать отвод войска по линии соприкосновения

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал нежелание Киева даже обсуждать вопрос о взаимном отводе войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

"Киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, хотя понятно, что три очередных участка должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств", - передает ТАСС слова Грызлова.

При этом российский полпред констатировал, что обе стороны конфликта озвучили приверженность бессрочному прекращению огня.