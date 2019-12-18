Яндекс рассказал, что искали россияне в 2019 году. Самое главное

Компания "Яндекс" составила рейтинг тем, которые были в центре внимания россиян в 2019 году.
Уровень интереса к той или иной теме определялся по тому, как часто о ней "спрашивали" у Яндекса. При этом для выборки бралось не общее число связанных с той или иной темой запросов, а то, насколько это число выросло по сравнению с прошлым годом.
Чаще всего обсуждали украинские выборы, пожар в соборе Парижской Богоматери, произошедший в апреле 2019 года, и акции в Москве.
Топ-5 личностей, интересовавших российского пользователя, выглядит следующим образом:
1. Владимир Зеленский
2. Хидео Кодзима
3. Грета Тунберг
4. Хоакин Феникс
5. Билли Айлиш
Среди спортивных событий лидируют бои в области смешанных единоборств. Кроме того, в десятку вошли футбольные матчи и один хоккейный:
1. Бой Нурмагомедов - Порье
2. Бой А. Емельяненко - Кокляев
3. Бой Ф. Емельяненко - Бейдер
4. "Спартак" - ЦСКА, РПЛ, 19 августа
5. Матчи "Аякс" - "Ювентус", Лига чемпионов
6. Матчи "Краснодар" - "Порту", Лига чемпионов
7. Россия - Финляндия, ЧМ по хоккею, 25 мая
8. "Спартак" - ЦСКА, РПЛ, 6 апреля
9. Россия - Бельгия, отбор на Евро-2020, 16 ноября
10. Россия - Шотландия, отбор на Евро-2020, 10 октября
В топ-лист фильмов вошла только одна отечественная картина - "Т-34". Остальные - зарубежные, причем 6 из 10 так или иначе связаны с комиксами:
1. Т-34
2. Джокер
3. Мстители: Финал
4. Оно 2
5. Человек-паук: Вдали от дома
6. Форсаж: Хоббс и Шоу
7. Алита: Боевой ангел
8. Джон Уик 3
9. Капитан Марвел
10. Стекло
Обратная ситуация в категории "Сериалы": первые две строчки за проектами от HBO - "Игра престолов" и "Чернобыль". Почти на всех остальных позициях тв-шоу от российских компаний:
1. Игра престолов
2. Чернобыль
3. Жуки
4. Султан моего сердца
5. Ветреный
6. Молодёжка
7. Дылды
8. ИП Пирогова
9. Другие
10. Полярный
Список мультфильмов представлен следующими проектами:
1. Король Лев
2. Как приручить дракона 3
3. Тайная жизнь домашних животных 2
4. Ванпанчмен
5. Семейка Аддамс
6. Рик и Морти
7. Клинок, рассекающий демонов
8. История игрушек 4
9. Восхождение героя щита
10. Отель "Хазбин"
Среди видеоигр наибольший интерес вызвала Metro Exodus, основанная на книгах Дмитрия Глуховского, и неожиданная, вышедшая в день анонса Apex Legends:
1. Metro Exodus
2. Apex Legends
3. PUBG Lite
4. Resident Evil 2
5. Lost Ark
6. Call of Duty: Modern Warfare
7. Borderlands 3
8. Death Stranding
9. Star Wars Jedi: Fallen Order
10. Sekiro: Shadows Die Twice
Топ музыкальных треков целиком состоит из русскоязычных танцевальных композиций:
1. RASA - Пчеловод
2. Артур Пирожков - Зацепила
3. Артур Пирожков - #Алкоголичка
4. Егор Крид - Сердцеедка
5. Artik & Asti, Артём Качер - Грустный дэнс
6. Тима Белорусских - Витаминка
7. Джаро & Ханза - Королева танцпола
8. NILETTO - Любимка
9. Бабек Мамедрзаев - Принцесса
10. VERBEE - Зацепила