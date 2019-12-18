Яндекс рассказал, что искали россияне в 2019 году. Самое главное

Компания "Яндекс" составила рейтинг тем, которые были в центре внимания россиян в 2019 году.

Уровень интереса к той или иной теме определялся по тому, как часто о ней "спрашивали" у Яндекса. При этом для выборки бралось не общее число связанных с той или иной темой запросов, а то, насколько это число выросло по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего обсуждали украинские выборы, пожар в соборе Парижской Богоматери, произошедший в апреле 2019 года, и акции в Москве.

Топ-5 личностей, интересовавших российского пользователя, выглядит следующим образом:

1. Владимир Зеленский

2. Хидео Кодзима

3. Грета Тунберг

4. Хоакин Феникс

5. Билли Айлиш

Среди спортивных событий лидируют бои в области смешанных единоборств. Кроме того, в десятку вошли футбольные матчи и один хоккейный:

1. Бой Нурмагомедов - Порье

2. Бой А. Емельяненко - Кокляев

3. Бой Ф. Емельяненко - Бейдер

4. "Спартак" - ЦСКА, РПЛ, 19 августа

5. Матчи "Аякс" - "Ювентус", Лига чемпионов

6. Матчи "Краснодар" - "Порту", Лига чемпионов

7. Россия - Финляндия, ЧМ по хоккею, 25 мая

8. "Спартак" - ЦСКА, РПЛ, 6 апреля

9. Россия - Бельгия, отбор на Евро-2020, 16 ноября

10. Россия - Шотландия, отбор на Евро-2020, 10 октября

В топ-лист фильмов вошла только одна отечественная картина - "Т-34". Остальные - зарубежные, причем 6 из 10 так или иначе связаны с комиксами:

1. Т-34

2. Джокер

3. Мстители: Финал

4. Оно 2

5. Человек-паук: Вдали от дома

6. Форсаж: Хоббс и Шоу

7. Алита: Боевой ангел

8. Джон Уик 3

9. Капитан Марвел

10. Стекло

Обратная ситуация в категории "Сериалы": первые две строчки за проектами от HBO - "Игра престолов" и "Чернобыль". Почти на всех остальных позициях тв-шоу от российских компаний:

1. Игра престолов

2. Чернобыль

3. Жуки

4. Султан моего сердца

5. Ветреный

6. Молодёжка

7. Дылды

8. ИП Пирогова

9. Другие

10. Полярный

Список мультфильмов представлен следующими проектами:

1. Король Лев

2. Как приручить дракона 3

3. Тайная жизнь домашних животных 2

4. Ванпанчмен

5. Семейка Аддамс

6. Рик и Морти

7. Клинок, рассекающий демонов

8. История игрушек 4

9. Восхождение героя щита

10. Отель "Хазбин"

Среди видеоигр наибольший интерес вызвала Metro Exodus, основанная на книгах Дмитрия Глуховского, и неожиданная, вышедшая в день анонса Apex Legends:

1. Metro Exodus

2. Apex Legends

3. PUBG Lite

4. Resident Evil 2

5. Lost Ark

6. Call of Duty: Modern Warfare

7. Borderlands 3

8. Death Stranding

9. Star Wars Jedi: Fallen Order

10. Sekiro: Shadows Die Twice

Топ музыкальных треков целиком состоит из русскоязычных танцевальных композиций:

1. RASA - Пчеловод

2. Артур Пирожков - Зацепила

3. Артур Пирожков - #Алкоголичка

4. Егор Крид - Сердцеедка

5. Artik & Asti, Артём Качер - Грустный дэнс

6. Тима Белорусских - Витаминка

7. Джаро & Ханза - Королева танцпола

8. NILETTO - Любимка

9. Бабек Мамедрзаев - Принцесса

10. VERBEE - Зацепила