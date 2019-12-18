Экономическое и гуманитарное сотрудничество между Японией и Российской Федерацией развивается, несмотря на сложные политические процессы в мире. О том, какие двусторонние проекты реализуются и планируются в будущем, "РГ" рассказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма.

Г-н Кадзияма, за три года, прошедших с того момента, как премьер-министр Синдзо Абэ предложил План из восьми пунктов, и было сформировано более 200 совместных проектов. В каких областях сотрудничество с Россией продвигается наиболее успешно?

Министр Кадзияма: Сотрудничество России и Японии должно быть полезным для россиян. Фото: Предоставлено METI of Japan

Хироси Кадзияма: Пошел уже четвертый год с тех пор, как в мае 2016 года в Сочи премьер-министр Абэ предложил президенту Путину План сотрудничества из восьми пунктов. Конкретизация плана идет уверенными темпами в рамках совместной работы Японии и России в формате многочисленных встреч на высшем уровне между премьер-министром Абэ и президентом Путиным, которых уже насчитывается двадцать семь, а также многочисленных встреч на высоком уровне, включая министерский. В результате этой работы уже сформировано более 200 коммерческих проектов, по более чем половине из них начаты конкретные действия. План сотрудничества охватывает самые разные области, и многое из его содержания идет в одном русле с Национальными проектами России, принятыми по инициативе президента Путина. Мы намерены вносить вклад в улучшение жизни россиян и дальнейшее развитие российской экономики, вместе обращаясь к национальным задачам России через двустороннее сотрудничество в экономической сфере.

Наверное, наиболее яркий пример такого сотрудничества - взаимодействие в сфере увеличения продолжительности здоровой жизни. В рамках Плана сотрудничества ведутся совместные проекты в таких областях, как педиатрия, раннее обнаружение, диагностика и лечение рака и других заболеваний с помощью эндоскопии, улучшение ситуации с заболеваниями, связанными с образом жизни. Кроме того, сейчас компаниями двух стран ведутся консультации с целью принятия окончательного решения по инвестициям в Японо-российский центр превентивной медицины и диагностики, который на базе клиники РЖД в Хабаровске будет предоставлять медицинские услуги с использованием опыта и технологий Японии. Мне кажется, у сотрудничества в этой области большой потенциал, так как японский опыт может принести здесь значительную пользу.

Помимо этого в сфере городской среды ведется передовое сотрудничество по вопросам транспорта, канализации, обращения с отходами и другим вопросам в Воронеже, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

В сфере производительности труда также осуществляются меры по распространению японского ноу-хау среди российских компаний, а также среди молодого поколения, ответственного за будущее российской экономики. Сейчас, когда Плану сотрудничества пошел четвертый год, я намерен прикладывать усилия по дальнейшему расширению и углублению таких мер путем тесного взаимодействия в том числе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, чтобы пользу от нашего сотрудничества получило как можно большее число россиян.

Как планируется расширять экономическое сотрудничество с Россией в будущем?

Хироси Кадзияма: Ключевым словом для японо-российского сотрудничества является "взаимовыгодность". Как я уже сказал, через План сотрудничества мы намерены вместе обращаться к национальным задачам России. Также для японских компаний План сотрудничества - это хороший шанс, открыть новый бизнес на российском рынке, обладающем высоким потенциалом. Рождается взаимовыгодное сотрудничество, и мы намерены развивать эту тенденцию.

40 процентов всех проектов в рамках Плана сотрудничества реализуются на Дальнем Востоке, что подтверждает интерес к нему со стороны японских компаний

С этой точки зрения мы обращаем особое внимание на Дальний Восток, который имеет тесную связь с Японией как географически, так и исторически. Сейчас Япония проявляет беспрецедентный энтузиазм по отношению к российскому Дальнему Востоку. 40 процентов всех проектов в рамках Плана сотрудничества реализуются именно там, что подтверждает особенно сильный интерес к нему со стороны японских компаний. Помимо Японо-российского центра превентивной медицины и диагностики, на Дальнем Востоке реализуется множество проектов, важных для активизации региональной экономики, например, строительство и эксплуатация пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска или выращивание свежих овощей в теплицах.

И еще несколько слов о российском Дальнем Востоке. В дальнейшем через японо-российское сотрудничество мы хотели бы еще больше раскрыть его потенциал в качестве крупного опорного пункта для морской, сухопутной и воздушной артерий. В сентябре этого года было принято окончательное решение по инвестициям в проект "Арктик СПГ-2" с вложением средств японских компаний. Планируется, что сжиженный природный газ, произведенный в Заполярье, на Гыданском полуострове, будет транспортироваться через Северный морской путь, перегружаться на Камчатке и поставляться на рынки Азии. Российский Дальний Восток станет важным опорным пунктом Северного морского пути как водной артерии. Далее, сейчас ведется работа по превращению Транссибирской железнодорожной магистрали в новый сухопутный маршрут, который свяжет Японию с Россией и Европой. Для этого в рамках японо-российского сотрудничества осуществляются пилотные перевозки и консультации экспертов. А весной 2020 года двумя крупнейшими японскими авиалиниями будут запущены прямые рейсы до Владивостока. Ожидается, что это активизирует деловые и туристические связи между Японией и российским Дальним Востоком. Стимулируя такие изменения, мы будем искать новые возможности сотрудничества на Дальнем Востоке и создавать новые виды бизнеса.

Каков ваш прогноз по размерам японских инвестиций в Россию в 2019 году?

Хироси Кадзияма: Японо-российские экономические отношения развиваются беспрецедентными темпами на фоне серьезных инициатив премьер-министра Абэ и президента Путина. Это проявляется в том числе в цифрах японских инвестиций в Россию, которые растут уже два года подряд. В частности, в 2018 году они составили 37,9 миллиарда иен, увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Японские инвестиции в Россию за период с января по сентябрь текущего года уже составили 34,2 миллиарда иен, то есть тоже демонстрируют рост примерно на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Согласно исследованию, проведенному Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO), уже три года подряд обновляются рекордные показатели по количеству японских компаний на российском рынке, у которых ожидается активный баланс по продажам. В 2018 году их доля составила 70 процентов. Мне кажется, это очень радостная тенденция с точки зрения прогноза по дальнейшему росту инвестиций в Россию.

Правительство Японии тоже намерено оказывать необходимую поддержку с целью дальнейшей активизации инвестиций японских компаний в российскую экономику. В то же время в будущем мы надеемся и на активное инвестирование в Японию со стороны российских компаний, чтобы инвестиции между нашими странами стали более обоюдными. В частности, активные подвижки есть в сфере цифровой экономики. Так, в октябре в Японии была крупнейшая в Азии выставка информтехнологий и электроники CEATEC, в ней приняли участие 11 российских стартапов. Мы следим за развитием в этой области.

Какие меры для развития деловых отношений Японии и России предпринимают правительства обеих стран?

Хироси Кадзияма: Неотъемлемая часть развития взаимодействия в экономической сфере - создание благоприятных условий для активизации деятельности компаний. Япония и Россия вместе работают над их улучшением.

Например, с точки зрения юридических рамок была полностью пересмотрена двусторонняя Конвенция об устранении двойного налогообложения, принятая еще в советское время. Она вступила в силу в октябре 2018 года.

В сфере финансовой поддержки создана инвестиционная платформа Японского банка международного сотрудничества (JBIC) и Российского фонда прямых инвестиций на 1 миллиард долларов. Она уже реализовала инвестиции по 6 проектам.

В ходе создания условий для активизации японо-российских гуманитарных обменов, вслед за упрощением визовой процедуры для туристических групп в октябре 2018 года, Япония ввела с сентября 2019 года новые меры по смягчению визового режима для бизнесменов. Благодаря этим мерам штатные сотрудники российских компаний и научно-исследовательских организаций, участвующих в Плане из 8 пунктов, а также представители российских компаний, имеющие опыт участия в стажировках в Японии по линии японского правительства, смогут получать многократные визы максимальной продолжительностью до 5 лет. Я намерен вести дискуссию с представителями российского руководства, в том числе с моим коллегой г-ном Орешкиным о дальнейшем улучшении делового климата между нашими странами и появлении как можно большего количества конкретных проектов.