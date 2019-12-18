Иран выступил за укрепление сотрудничества с РФ в сфере безопасности

В Тегеране считают необходимым развивать двустороннее сотрудничество с Россией по обеспечению региональной безопасности. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"В ходе встречи Шамхани заявил о необходимости углубления усилий двух стран по обеспечению стабильности и безопасности в регионе", - говорится в распространенном заявлении посольства ИРИ в России.

При этом секретарь ВСНБ указал на "успешное стратегическое сотрудничество двух стран по борьбе с терроризмом".

Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в среду прибыл в Тегеран для участия в многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной проблематике Афганистана. В шестисторонних консультациях принимают участие секретари совбезов РФ, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.