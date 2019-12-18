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18.12.2019 20:11
Рубрика: Экономика

Время за газ

К чему может привести перенос переговоров с Украиной по транзиту на весну
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
Россия не особенно много потеряет, если переговоры по транзиту и поставкам газа с Украиной до конца этого года не увенчаются успехом. Перенос обсуждений на весну даст новые козыри российской стороне.
Фото: Pixabay
В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между "Газпромом" и "Нафтогазом"

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сказал, что в случае провала переговоров по транзиту газа в этом году они могут возобновиться в апреле-мае 2020 года. Неожиданное заявление, ведь время работает против Украины. Можно просто посчитать, какие будут последствия для двух стран, если новый контракт на транзит газа не будет заключен. В 2018 году через Украину прокачано 86,8 млрд кубометров газа. С учетом ввода, даже пусть с опозданием, новых российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" Россия рассчитывала загрузить украинскую ГТС на 40-60% от этой мощности, то есть прокачивать 35-55 млрд кубометров газа. От общего объема экспорта в Европу (в 2018 году 201,9 млрд кубометров) это составит не больше 25%. Причем как источник дохода для бюджета России газ совсем не так важен, как нефть, и некоторое снижение экспорта "голубого топлива" в западном направлении наша страна сможет пережить без особых проблем. Правда, остаются репутационные риски.

"Естественно, польется поток обвинений в адрес России, что она не выполняет обязательства по поставкам и нужно срочно и любой ценой переходить на американский СПГ, - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. - Прямых экономических потерь России, вероятно, удастся избежать, так как есть "Турецкий поток", есть недозагруженный OPAL, резервы в ПХГ, а из-за дефицита может произойти резкий рост цен на рынке. Многое будет зависеть и от продолжительности транзитного сбоя".

Запуск новых газопроводов снизит потребность России в транзите газа через Украину

С другой стороны, для Украины транзит российского газа - одна из самых доходных статей бюджета, около 3 млрд долларов. Но самое главное - весной Россия будет меньше нуждаться в украинском транзите. "К этому времени переговорная позиция России улучшится, а необходимость в ГТС Украины значительно уменьшится, - считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. - Создание конкурентной среды в сфере транспортировки на экспорт, возможности перераспределять и балансировать объемы, на мой взгляд, - большое экономическое преимущество".

Метановых заправок станет больше

Правительство приняло постановление о субсидиях регионам на организацию метановых заправок и переоборудование общественного транспорта и машин коммунальных служб для использования природного газа в качестве топлива.

По словам замминистра энергетики Антона Инюцына, в течение пяти лет в 27 регионах ежегодно планируется переоборудовать под использование метана около 25 тысяч единиц автотехники и открывать более 100 заправок для газотранспорта. По итогам 2024 года в этих регионах должно быть около 1200 газовых заправок для обслуживания 300 тысяч единиц автотехники, работающей на метане. Ежегодное суммарное финансирование программы составит 4,2 млрд рублей.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина Переговоры с Украиной по газу

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