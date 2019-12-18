Во многих регионах тарифы на мусор все-таки удалось снизить. Кое-где даже на треть. И эта работа продолжится. Уже внесены изменения в правила, по которым их устанавливают.

Собрать мусор и вывезти - полдела. Его еще надо эффективно переработать. С пользой и с прибылью. Фото: REUTERS

Об этом и о том, какая система расчета "мусорных" нормативов справедливее, шла речь на "горячей линии" в "Российской газете". На вопросы читателей отвечали исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева и начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин.

Алексей Геннадьевич, платеж за вывоз мусора рассчитывается по площади квартиры или по количеству жильцов в ней. Наших читателей интересует, кто принимает решение, как считать?

Алексей Матюхин: Это решают региональные власти. Причем есть регионы, в которых выбрана и та, и другая система. Например, в административных центрах - с квадратного метра, а в частном секторе, в сельской местности - с человека.

А вы лично как думаете, какая система разумнее и справедливее?

Алексей Матюхин: Мое личное мнение: мусор образует человек, а не площадь. Но считать лучше с площади.

Противоречивый ответ, вы не находите?

Светлана Разворотнева: Да нет абсолютно справедливой системы! Просто технически считать с человека гораздо сложнее. Это требует очень большой работы по составлению списков, их постоянной актуализации. Конечно, справедливее, когда по фактическому потреблению мусора берут деньги, а не по каким-то нормативам.

По ним вообще брать несправедливо. Потому что норматив - это средняя величина, которая колеблется от одного региона к другому в десятки раз. Алексей Геннадьевич не даст соврать, что в Дагестане, например, этот норматив раз в десять ниже, чем в Краснодарском крае. Это справедливо?

Алексей Матюхин: Понятие справедливости здесь по-разному воспринимается. А если на небольшой площади живут 15 человек, а платят, как за маленькую - это справедливо?

Требуйте субсидии

А если, например, пенсионерка осталась одна в двухкомнатной квартире? Дети уехали, муж умер. И платить приходится с большой площади. Это справедливо?

Алексей Матюхин: Вывоз мусора с 2019 года стал коммунальной услугой (а был жилищной). И вместе с другими коммунальными услугами - вода, газ, тепло и прочее - входит в совокупный платеж, рост которого ограничивается на федеральном уровне. Это первый момент.

Второй - если коммунальные платежи превышают 22 процента вашего дохода в месяц, то можно обращаться за субсидиями. Например, в многофункциональный центр (МФЦ) "Мои документы".

Проверили 40 регионов. В Свердловской области "мусорные" тарифы снизили на 30 процентов. В других - на 10-16 про-центов. В Омской области - в два раза

Светлана Разворотнева: Или в местный департамент социальной защиты.

Но все-таки субсидия не решает все проблемы. У нас сегодня нет права пересчитать плату за услугу "обращение с ТКО", если вы ее не получили. Если расчет идет по площади помещений, то люди вынуждены платить за все помещения, которые находятся у них в собственности - вне зависимости, живут они там или нет, производят мусор или нет. Если же в регионах рассчитывают плату за мусор по количеству прописанных человек, то все равно граждане платят за те помещения, в которых никто не прописан. К сожалению, законодатели не предусмотрели возможность пересчета платы за услугу в этом случае. И это совершенно ненормально.

Смысл коммунальной услуги в том, что ты платишь только в том случае, если она предоставляется в должном объеме и с надлежащим качеством.

ФАС снижает тарифы

Вопрос от наших партнеров - РИА "Омск-информ": Власти Омской области признали, что действующие нормативы на мусор завышены. Соответственно, завышен и тариф. Но жители все равно платят по ним, и долги по платежкам взыскивают. Что делать омичам? И законно ли выставлять счет по завышенным нормативам?

Светлана Разворотнева: К сожалению, действующее законодательство в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сегодня предполагает, что платеж граждан за эту услугу осуществляется по тарифам, утвержденным региональными органами власти.

Однако методика расчета тарифов и нормативов на региональном уровне вызывает много вопросов. Я уже говорила, что нормативы в соседних регионах могут различаться в десятки раз. Но, увы, у законопослушных граждан есть только одна возможность - платить в соответствии с действующими законами. Иначе есть риск попасть под санкции - например, начнут начисляться пени.

Значит, и здесь нет справедливости?

Светлана Разворотнева: Здесь есть возможность побороться за свои права. Если существуют сомнения в правильности выставления платежа - можно обратиться к поставщику услуги или в государственную жилищную инспекцию региона с требованием пересчитать ошибочно начисленную сумму.

В ответ на это письмо вам как минимум дадут мотивированный ответ - на чем были основаны расчеты платежа. И если выяснится, что услуга не была предоставлена или начисления выполнены ошибочно - деньги вернут.

К тому же сейчас Российский экологический оператор ведет большую работу с регионами по уточнению территориальных схем обращения с отходами, расчету тарифов и нормативов. Очень внимательно анализируют установленные тарифы и региональные отделения ФАС.

Вы спросите Алексея Геннадьевича, пусть он не скромничает. Я считаю, самый значимый результат работы ФАС в этом году- снижение во многих регионах "мусорных" тарифов.

Алексей Геннадьевич, это действительно великое дело. В некоторых регионах просто караул был.

Алексей Матюхин: Он и сейчас в некоторых регионах остался. Мы не всех проверили, где-то половину - регионов сорок. Были как плановые проверки, так и внеплановые, как выездные, так и аналитика, мониторинг.

Проверяли тарифы региональных операторов, полигонов и тех, кто захоронением мусора занимается, сортировкой. Выявлено достаточно много нарушений.

В первую очередь они вызваны тем, что система только складывается, начала регулироваться, ведь раньше эта сфера жила сама по себе.

Вторая причина - плохая проработка схем обращения с ТКО. Очень дорогая транспортировка, логистика, например, не совсем хорошо продумана.

Зачастую не было экономического обоснования, подтверждающих документов или договоров по расходам регоператора. Например, включали в тарифы затраты на рекламу, оказание консультационных услуг. Встречались и другие дополнительные статьи расходов, даже те, которые уже включены в состав тарифов. Мы эту практику пресекли. Прошли много судов и все выиграли.

Справедливее, когда плату берут по фактическому объему мусора, а не по нормативам, которые колеблются от одного региона к другому в десятки раз

И на сколько удалось снизить тарифы?

Алексей Матюхин: Самые чувствительные проблемы обнаружены в Свердловской области. Там мы снизили тарифы примерно на 30 процентов. В Омской области затраты на транспорт сократили в два раза.

В ряде случаев - где-то на 10-15 процентов. В Кировской области - на 16 процентов, в Оренбургской - на 12 процентов. И примерно в 10-12 регионах наши предписания находятся в стадии исполнения.

Надеемся, что с 2020 года большой индексации тарифа на обращение с отходами не будет. И регионы аккуратно отнесутся к такому чувствительному платежу, как за вывоз мусора.

Но это же бизнес, причем прибыльный. Кто в ущерб себе захочет быть "чувствительным"?

Алексей Матюхин: А мы поможем им. На федеральном уровне ФАС уже внесла изменения в правила установления тарифов.

Первое - необходимо будет брать максимально полезный срок эксплуатации, чтобы закладывать амортизацию. Грубо говоря, срок службы мусоровоза 10 лет, а амортизацию пытались отбить за счет тарифа за два года. Мы закрепили законодательно, что ориентироваться надо на максимально полезный срок.

Второе - очень важный момент, связанный с тем, что амортизация не включается в тариф, если объект построен на бюджетные деньги. То есть компания не потратила ни копейки. И начислять амортизацию в тариф в этом случае, на наш взгляд, неправильно. Поэтому мы тоже это законодательно определили. И распространили на все коммунальные ресурсы - воду, тепло, газ, электроэнергию. И тем самым снизили тарифную нагрузку на конечного потребителя.

В зоне риска

Как ФАС относится к экспорту отходов из одного региона в другой?

Алексей Матюхин: Эта тема вне компетенции ФАС. Могу только высказать свое мнение.

У нас в стране единое экономическое пространство. Если это выгодно и целесообразно, то почему бы и нет? Хотя, конечно, все надо внимательно смотреть.

Сейчас создается единая федеральная схема обращения с отходами. Может быть, с ее помощью проблема экспорта отходов будет решена безопасно и выгодно для регионов и компаний. Минприроды России этим занимается.

Еще один вопрос от партнера "РГ" - газеты "Вечерний Магадан": Наш региональный оператор попал в зону риска банкротства. За девять месяцев работы - 26 миллионов убытков. Как оцениваете идею создания в России института регионального оператора?

Светлана Разворотнева: Я придерживалась и продолжаю придерживаться мнения, что реформа ТКО изначально пошла не по тому пути.

Необходимо было начать с создания инфраструктуры - современных полигонов, контейнерных площадок. Следовало бы с каждым регионом отработать схему обращения с отходами, просчитать нормативы и экономически обоснованные тарифы, найти индивидуальный подход к каждой территории.

А мы начали сразу и везде, да еще в ускоренном темпе. И не случайно территориальные схемы и расчеты, как правильно заметил Алексей Геннадьевич, вызывают много вопросов.

А региональные операторы по ТКО во многих случаях имеют только одну обязанность - вывоз отходов. То есть реформу начали с монополизации перевозки, которая и до этого худо-бедно осуществлялась на условиях свободного рынка. Создание же региональных операторов зачастую подняло платежи граждан, а качество услуг не изменило (а кое-где в сельской местности вообще никакой услуги не появилось).

Сейчас ситуацию пытаются исправить. Создана публично-правовая компания "Российский экологический оператор", которая начала методическую работу с регионами. Совершенствуется правовая база, есть обещание правительства РФ помочь регионам с обустройством полигонов и контейнерных площадок.

Будем надеяться, что постепенно тема обращения с бытовыми отходами в регионах нормализуется. Этот процесс уже начался. Такой вывод мы делаем на основании обращений, поступающих в приемные нашей сети "ЖКХ Контроль". В начале года около 12 процентов обращений по ЖКХ были посвящены мусору, а к третьему кварталу они снизились вдвое.

Хотя эксперты утверждают, что сегодня в зоне риска находится много региональных операторов, и, возможно, в ближайшее время некоторые уйдут с рынка. Причины здесь разные, в том числе - и низкие сборы за услугу.

Ремонт

Как проверить смету

Письмо на "горячую линию" прислали калининградцы:

Наш город летом принимал Международные Ганзейские дни. Калининград к ним готовился. И дома в центре переместили в начало очереди на капремонт. Потом многие из тех, кого подвинули, вообще не смогли найти свои дома в региональной программе. Что делать, если твой дом сместили вниз очереди?

Светлана Разворотнева: По закону (ч. 4 ст. 168 Жилищного кодекса РФ) перенос срока капитального ремонта возможен по решению общего собрания собственников.

А также в некоторых исключительных случаях. Например, если изменились сроки проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем, замене лифтов. Либо собственники сами провели ремонт или нет доступа к помещениям и прочее.

Среди этих исключений ничего не сказано о случае, который произошел в Калининграде. А когда нарушен порядок, собственники имеют право обжаловать решение региональных властей в суде либо обратиться в прокуратуру для инициирования судебного разбирательства.

К сожалению, попытки властей сдвинуть сроки проведения работ по капитальному ремонту на более поздние сроки периодически встречаются в том или ином регионе. Министерство строительства и ЖКХ ведет постоянную работу, чтобы обнаружить и пресечь такие случаи. Не остаются в стороне и общественники, которые также ведут активную борьбу с подобными фактами.

Предлагаю направить к нам, в НП "ЖКХ Контроль", обращение, в котором будут указаны конкретные примеры незаконных отсрочек по капремонтам. Мы начнем с этим разбираться.

Игорь Николаевич, Орехово-Зуево, Московская область:

Почему управляющая компания план по текущему ремонту не согласовывает с советом дома, в том числе и сметы. Стоимость мы видим только при предъявлении годового отчета.

Светлана Разворотнева: Конечно, это недопустимо. Управляющая компания обязана представить собственникам свои предложения о размере платы за содержание жилого помещения не позднее чем за 30 дней до дня проведения общего собрания. Их надо разместить на досках объявлений, расположенных во всех подъездах, либо в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

А собственники вправе запросить информацию об объемах, качестве и периодичности оказания услуг и выполнения работ. И получить ее они должны не позднее чем через пять рабочих дней. Также собственники могут проверить качество работ. Потребовать устранить дефекты и проверять, как это сделано.

Таковы требования закона. К сожалению, на практике они зачастую не работают. Поэтому НП "ЖКХ Контроль" последовательно выступает за совершенствование законодательства. Недавно мы направили в Госдуму и минстрой предложение - создать специальные счета для многоквартирных домов. Деньги за ремонт с них можно будет переводить управляющей компании только после подписания актов сдачи-приемки председателем совета дома. Мы также предлагали ввести обязательную процедуру - утверждать на общем собрании план и смету работ по текущему ремонту и содержанию дома.