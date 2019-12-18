Количество фальсифицированного цемента в РФ сократилось на 60 процентов

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров оценил меры борьбы с незаконным оборотом цементной продукции. По его словам, наметились положительные изменения.

"Мы видим позитивные результаты тех решений, которые были приняты три года назад, относительно введения сертификации цемента. На 60 процентов уменьшилось количество фальсифицированного цемента", - сказал он по итогам заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По его словам, снижение числа фальсификата непосредственно влияет на объём производства качественного цемента, а также сохранение рабочих мест.

Он также отметил, что Федеральная таможенная служба привела факты, подтверждающие проблемы при ввозе импортного цемента, требующего подтверждения своего качества.