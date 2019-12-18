Комитет Сената США одобрил новые санкции против России

Американские законодатели хотя и погружены в громкий процесс вокруг импичмента президента Дональда Трампа, тем не менее, не забывают об уже ставшей фирменной для них разработке антироссийских санкций. В среду комитет Сената США по иностранным делам одобрил очередной такой документ, внесенный на рассмотрение еще в феврале текущего года.

Речь идет о законопроекте, который обязывает администрацию Дональда Трампа ввести новые санкции против России, включая "жесткий сценарий", предусматривающий рестрикции против госдолга и энергетического сектора РФ. Кроме того, Трамп должен публично потребовать от Москвы передать украинским властям полуостров Крым, жители которого на референдуме в 2014 году подавляющим большинством высказались за возвращение в состав России. Предусмотрены санкции против сотрудников ФСБ РФ, имевших отношение к инциденту в Керченском проливе в конце 2018 года.

Автор инициативы - известный русофобскими взглядами сенатор Линдси Грэм. "За" проголосовали 17 сенаторов, против - лишь пятеро.

Теперь документ рассмотрят полным составом Сената, а затем, в случае одобрения, он отправится в Палату представителей.