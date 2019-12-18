Компенсации дольщикам освободили от НДФЛ

Обманутых дольщиков, получивших компенсации вложенных в строительство средств, освободят от уплаты с этих сумм налога на доходы физических лиц.

Госдума приняла в третьем чтении поправки в статью 217 Налогового кодекса, где перечисляются доходы, не подлежащие налогообложению.

"До этого момента НДФЛ не уплачивался только с выплат дольщикам из компенсационного фонда. Это дома, по которым застройщики вносили взносы в фонд или страховые компании, - говорит заместитель гендиректора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Алексей Ниденс. - Но, к сожалению, есть проблемные объекты, по которым застройщики не страховали свою ответственность. В этом случае выплаты дольщикам идут за счет федерального и регионального бюджетов. Теперь и они будут освобождены от уплаты 13% - и это существенно поддержит людей, которые и так оказались в сложной ситуации. В декабре мы начали выплачивать такие компенсации в 7 регионах, первым стала Саратовская область. Платить налог с полученного денежного возмещения после вступления закона в силу этим людям не придется. Компенсацию можно будет полностью вложить в улучшение жилищных условий".

Освобождение от уплаты налогов для дольщиков будет действовать в отношении доходов, полученных с начала 2019 года.