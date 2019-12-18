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Рубрика: В мире

Контактная группа не пришла к реализации решений "нормандской четверки"

Текст: Юрий Сизов

Более семи часов продолжалось заседание рабочих подгрупп ТКГ по вопросам политики, экономики, безопасности, а также гуманитарным аспектам в белорусской столице, прежде чем к диалогу приступили участники трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве страны.

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В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, уточняет РИА Новости, отметили, что на заседании контактной группы были вынесены вопросы, рассмотренные в рамках рабочих подгрупп. "Основные темы повестки группы по вопросам безопасности были обусловлены поставленными в рамках саммита "нормандской четверки" задачами: обеспечение устойчивого режима прекращения огня посредствам дополнительных мер усиления и контроля действующего бессрочного перемирия, работа над дополнением к рамочному решению, а также последствия нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Чуть позже появилась информация, что позиция Киева на встрече в Минске не позволила согласовать очередной обмен удерживаемыми лицами, а также обсудить открытие новых пунктов пропуска на линии соприкосновения. Об этом стало сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольги Кобцевой, по словам которой, "Украина фактически сорвала достижение договоренностей", достигнутых в Париже.

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