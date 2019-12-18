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18.12.2019 14:28
Рубрика: В мире

Кот с протезами стал звездой Instagram

Текст: Нива Миракян (Рим)

На Апеннинах живет уникальный кот, которому на задние лапы поставили протезы, передает ANSA.

Кот по кличке Вито передвигается на бионических протезах, напоминающих те, которые в свое время носил бегун Оскар Песториус

Фото: https://www.instagram.com/flatheadthecat/
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6 лет назад животное сбила машина. В результате аварии Вито получил серьезные травмы, и хирурги были вынуждены ампутировать ему сначала одну лапу, а через некоторое время и другую.

Как правило, в Италии котов, теряющих задние конечности, тут же усыпляют. Но Вито повезло - он стал первым котом в Италии, которому успешно поставили два протеза, закрепив их к кости верхней части лапы.

О лечении и жизни животного, который сейчас передвигается без проблем, можно узнать благодаря его личной странице в Instagram.

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