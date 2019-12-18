Ковальчук может перейти в "Питтсбург" Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге". По данным СМИ, игроком также интересуются "Бостон" и "Калгари".

Во вторник форвард прошел драфт отказов, на который его выставил "Лос-Анджелес", и стал неограниченно свободным агентом. Олимпийский чемпион 2018 года принял решение не возвращаться на родину и намерен найти себе новый клуб в НХЛ. Он согласен на значительное сокращение заработной платы, но хочет перейти лишь в тот клуб, который рассчитывает побороться за Кубок Стэнли.

Известный журналист Дэвид Паньотта в Twitter сообщил, что как минимум три клуба уже заинтересовались россиянином. В их числе "Бостон", "Калгари" и "Питтсбург", за который выступает давний друг и партнер Ковальчука по сборной России Евгений Малкин.

Вариант с "Калгари" видится самым маловероятным, поскольку команда исповедует не самый удобный для Ковальчука стиль игры. А вот варианты с "Бостоном" и "Питтсбургом" не являются чем-то из области фантастики.

В нынешнем сезоне Ковальчук отыграл 17 матчей за "Лос-Анджелес", в которых набрал 9 очков. На счету россиянина три шайбы и шесть голевых передач.