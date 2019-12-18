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Рубрика: Экономика

Метр на вычитание

Льготы для многодетных семей положены опекунам
Текст: Лидия Захарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8043)
Льготами при налогообложении недвижимости для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, могут воспользоваться как родители и усыновители, так и опекуны и попечители несовершеннолетних. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Такие льготы предусматривают уменьшение земельного налога на кадастровую стоимость 600 квадратных метров по одному земельному участку, а также налога на имущество на величину кадастровой стоимости 7 квадратных метров по жилому дому и 5 квадратных метров по квартире и комнате на каждого несовершеннолетнего ребенка. Дополнительные льготы могут быть установлены представительными органами муниципальных образований по месту нахождения недвижимости.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Налоговые вычеты вводятся с налогового периода 2018 года. При этом наряду с заявительным порядком предоставления налоговых вычетов установлен "проактивный формат" (без подачи заявления в инспекцию) на основании имеющихся у налоговиков сведений.

В этом году налоговые органы впервые применили беззаявительный порядок предоставления льгот для 616 тысяч многодетных граждан. Это значит, что они были учтены автоматически при расчете налогов. Дополнительные заявления от налогоплательщиков не потребовались - льготы применяются на основании сведений, представленных органами (учреждениями) соцзащиты населения. "Оставшиеся многодетные лица также могут обратиться за предоставлением льгот в заявительном порядке в любую налоговую инспекцию. Разобраться в налоговых льготах для многодетных поможет видеоролик, размещенный на сайте ФНС России", - сообщает налоговая служба.

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